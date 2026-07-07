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Протягом червня 2026 року комісія Комарської сільської військової адміністрації ухвалила 51 рішення про надання компенсації за знищене внаслідок російської агресії житло. Водночас чотирьом заявникам відмовили у виплатах, а ще тричі затверджували рішення про призупинення розгляду частини заяв.
Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з розпоряджень начальника Комарської сільської військової адміністрації за червень 2026 року.
Найбільше позитивних рішень комісія ухвалила 3 червня — тоді погодили компенсації для власників 20 зруйнованих будинків. Ще 12 заяв схвалили 10 червня, 11 позитивних рішень — 17 червня, а ще вісім заявників отримали підтвердження щодо компенсацій 24 червня.
Серед населених пунктів, жителі яких найчастіше отримували компенсації у червні, — Комар, Андріївка-Клевцове, Воскресенка, Зелений Гай, Шевченко, Піддубне та Мирне. За оприлюдненими розпорядженнями, житлові сертифікати погодили власникам зруйнованих будинків за такими адресами:
У деяких розпорядженнях повторюються окремі адреси. Це може свідчити про те, що компенсацію за один зруйнований будинок отримують кілька співвласників.
Разом із позитивними рішеннями комісія ухвалила й чотири відмови у наданні компенсації. Крім цього, начальник військової адміністрації затвердив окремі рішення комісії про призупинення розгляду заяв на компенсацію за знищене майно. Саме призупинення не є остаточним рішенням. У документах за червень є десятки прикладів, коли після призупинення розгляду комісія поверталася до заяв і погоджувала виплати. Зазвичай такі паузи повʼязані з потребою уточнити документи або підтвердити факт знищення житла.
Нагадаємо, що протягом червня 2026 року в Словʼянській громаді затвердили 304 рішення щодо компенсацій за житло, яке постраждало внаслідок російських обстрілів. За 243 заявами виплати погодили, і тепер власники цих осель мають отримати понад 36,9 млн грн.
А у Лимані від початку липня 2026-го схвалили компенсації за знищені домівки на ще близько 65,1 мільйона гривень.