Наслідки атаки села Піддубне Комарської громади Донецької області, травень 2025 року. Фото: КуМар

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Протягом червня 2026 року комісія Комарської сільської військової адміністрації ухвалила 51 рішення про надання компенсації за знищене внаслідок російської агресії житло. Водночас чотирьом заявникам відмовили у виплатах, а ще тричі затверджували рішення про призупинення розгляду частини заяв.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з розпоряджень начальника Комарської сільської військової адміністрації за червень 2026 року.

Найбільше позитивних рішень комісія ухвалила 3 червня — тоді погодили компенсації для власників 20 зруйнованих будинків. Ще 12 заяв схвалили 10 червня, 11 позитивних рішень — 17 червня, а ще вісім заявників отримали підтвердження щодо компенсацій 24 червня.

Де у червні погодили компенсації

Серед населених пунктів, жителі яких найчастіше отримували компенсації у червні, — Комар, Андріївка-Клевцове, Воскресенка, Зелений Гай, Шевченко, Піддубне та Мирне. За оприлюдненими розпорядженнями, житлові сертифікати погодили власникам зруйнованих будинків за такими адресами:

с. Вільне Поле — вул. Дружби, 4;

с. Андріївка-Клевцове — вул. Шевченка, 279; вул. Калашнікова, 164; вул. Калашнікова, 180; вул. Медова, 371; вул. Центральна, 11; вул. Центральна, 27А; пров. Веселий, 110; пров. Перемоги, 129;

с. Комар — вул. Шкільна, 33; вул. Бородавко Галини, 9; вул. Зарічна, 42; вул. Набережна, 28; вул. Набережна, 66; вул. Пащенка, 20; вул. Пантазьєва, 33; вул. Фролова, 27;

с. Новохатське — вул. Молодіжна, 26-А; вул. Миру, 4; вул. Миру, 6;

с. Піддубне — вул. Лиманна, 7; вул. Циганка Івана, 39; вул. Захисників України, 31; вул. Захисників України, 48;

с. Мирне — вул. Захисників України, 5; вул. Новотроїцька, 8 (два рішення); вул. Сонячна, 8;

с. Воскресенка — вул. Сонячна, 1; вул. Сонячна, 43; вул. Сонячна, 54; вул. Сонячна, 74; вул. Центральна, 2; вул. Центральна, 40 (кв. 7); вул. Центральна, 78-А;

с-ще Зелений Гай — вул. Соборна, 52; вул. Соборна, 55; вул. Ювілейна, 29; вул. Ювілейна, 49; вул. Ювілейна, 50; вул. Шкільна, 6-А;

с-ще Шевченко — вул. Захисників України, 101; вул. Шевченка, 53; вул. Нова, 7; вул. Будівельна, 19;

с-ще Перебудова — вул. Набережна, 24/1; вул. Набережна, 31;

с. Ялта — вул. Центральна, 37;

с-ще Комишуваха — вул. Затишна, 18.

У деяких розпорядженнях повторюються окремі адреси. Це може свідчити про те, що компенсацію за один зруйнований будинок отримують кілька співвласників.

Разом із позитивними рішеннями комісія ухвалила й чотири відмови у наданні компенсації. Крім цього, начальник військової адміністрації затвердив окремі рішення комісії про призупинення розгляду заяв на компенсацію за знищене майно. Саме призупинення не є остаточним рішенням. У документах за червень є десятки прикладів, коли після призупинення розгляду комісія поверталася до заяв і погоджувала виплати. Зазвичай такі паузи повʼязані з потребою уточнити документи або підтвердити факт знищення житла.

Нагадаємо, що протягом червня 2026 року в Словʼянській громаді затвердили 304 рішення щодо компенсацій за житло, яке постраждало внаслідок російських обстрілів. За 243 заявами виплати погодили, і тепер власники цих осель мають отримати понад 36,9 млн грн.

А у Лимані від початку липня 2026-го схвалили компенсації за знищені домівки на ще близько 65,1 мільйона гривень.