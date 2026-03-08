Допомога від GEM. Ілюстративне фото: Global Empowerment Mission/LinkedIn

Мешканці Комарської громади, які зареєстровані як внутрішньо переміщені особи в Дніпропетровській області, можуть подати заявки на матеріальну допомогу від благодійної організації GEM (Global Empowerment Mission). Тепер серед отримувачів — також люди віком від 60 років.

Про це повідомили на сторінці Facebook Комарської сільської військової адміністрації.

Подати заяву можуть переселенці з Комарської громади, які зареєстровані як ВПО в Дніпропетровській області. Прийом заяв триває до 10 березня включно.

Кількість отримувачів допомоги обмежена. Для участі треба попередньо зареєструватися і заповнити відповідну форму.

Допомогу можуть отримати такі категорії:

пенсіонери та люди похилого віку (60+);

люди з інвалідністю I–III груп;

діти з інвалідністю;

ліквідатори аварії на ЧАЕС;

сім’ї загиблих військовослужбовців;

сім’ї зниклих безвісти;

сім’ї військових, які перебувають у полоні;

багатодітні родини (троє і більше дітей);

батьки-одинаки;

опікуни.

Для подачі заяви необхідно надати копії паспорта, ідентифікаційного коду, довідки ВПО, документа, що підтверджує належність до пільгової категорії, а також довідку про відкриття банківського рахунку або витяг із банківського кабінету.

Головна умова участі — наявність дебетової картки “ВсеКарта” від АТ “ПУМБ”. Під час прийому заяв працюватиме представник банку.

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: 066 093 53 36.

Раніше ми писали про допомогу від цих благодійників для жителів іншої громади. Зокрема, соледарці, які евакуювались до Кам’янського на Дніпропетровщині, можуть отримати фінансову допомогу від GEM (Global Empowerment Mission). 9 березня у Центрі підтримки можна подати заявку.