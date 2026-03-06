Переселенці з Соледару можуть отримати фінансову допомогу у Кам’янському: як подати заявку

Стела Соледару. Ілюстративне фото: IZOLYATSIA

Соледарці, які евакуювались до Кам’янського на Дніпропетровщині, можуть отримати фінансову допомогу від GEM (Global Empowerment Mission). 9 березня у Центрі підтримки можна подати заявку.

Про можливість повідомили у Центрі підтримки “Соледар — дорога додому”.

Подати заявку на фінансову допомогу можна 9 березня з 10:00 до 15:00.

Обовʼязково з собою мати такі документи (оригінали і копії):

відкритий рахунок ПУМБ

паспорт;

ІПН

довідка ВПО;

свідоцтво про народження;

довідка ВПО дитини.

Адреса центру: м. Кам’янське, вул. В’ячеслава Чорновола, 1А.

Нагадаємо, про Соледар готують фільм. Переселенців з громади запрошують поділитись матеріалами для фільму.