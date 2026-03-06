Переселенці з Соледару можуть отримати фінансову допомогу у Кам’янському: як подати заявку

Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Соледарці, які евакуювались до Кам’янського на Дніпропетровщині, можуть отримати фінансову допомогу від GEM (Global Empowerment Mission). 9 березня у Центрі підтримки можна подати заявку.
Про можливість повідомили у Центрі підтримки “Соледар — дорога додому”.
Подати заявку на фінансову допомогу можна 9 березня з 10:00 до 15:00.
Обовʼязково з собою мати такі документи (оригінали і копії):
Адреса центру: м. Кам’янське, вул. В’ячеслава Чорновола, 1А.
