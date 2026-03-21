Ще 25 родин із Комарської громади отримають компенсації за знищене та пошкоджене окупантами житло. Через бойові дії комісія не завжди може виїхати на місце, тому деякі руйнування фіксують дистанційно.
Про це повідомляють на сайті громади.
Під час останньої перевірки заявок комісія з питань “єВідновлення” при Комарській сільській військовій адміністрації ухвалила рішення видати 25 житлових сертифікатів:
Загалом цього разу члени комісії розглянули 90 заяв, проте у більшості з них (63 звернення) розгляд тимчасово зупинили. Причина — брак документів або необхідність додаткової перевірки стану об’єктів. Ще дві заяви відкликали, але з яких причин — не уточнюють.
Згідно з документами, розглядали заяви від мешканців таких населених пунктів:
На частині територій громади проводити фізичні обстеження небезпечно через обстріли. Тому Комарська сільська ВА залучає Державне космічне агентство України.
“Комісія працює над процесом збору, фіксації та аналізу інформації про стан об’єкта нерухомого майна без фізичного доступу до нього з використанням фото- та відеоматеріалів, отриманих шляхом направлення запитів до Державного космічного агентства”, — зазначають у громаді.
Співпраця дозволяє офіційно зафіксувати знищення будинку та внести дані до державного Реєстру, аби люди могли отримати допомогу навіть без особистого візиту комісії.
Мешканці громади, чиє житло постраждало, можуть отримати роз’яснення від фахівців ЦНАП та профільної комісії у робочі дні (Пн-Пт) з 08:00 до 12:00 за телефонами:
Повний перелік розпоряджень та рішень щодо надання житлових компенсацій доступний на офіційному сайті Комарської сільської громади в розділі “єВідновлення”.
У документах ви можете знайти номер своєї заяви чи адресу будинку та дізнатись офіційне рішення комісії, якщо воно вже є.
Нагадаємо, уряд виділив ще 7,7 млрд грн на житлові програми для деяких ВПО з тимчасово окупованих територій. Решту коштів спрямують на ініціативу соціальної оренди для маріупольців.