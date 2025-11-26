Ілюстративне фото: Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради

У Костянтинівській громаді оновлюють склад молодіжної ради: команди, яка допомагає формувати молодіжну політику, реалізувати ініціативи та представляти інтереси молоді. Розповідаємо, хто може долучитися до ради, як подати заявку та яку роль грають ці консультативно-дорадчі органи в українських громадах.

Про початок формування нової молодіжної ради повідомили у пресслужбі Костянтинівської міської військової адміністрації.

Долучитися до ради у Костянтинівській громаді запрошують людей віком від 14 до 35 років, які належать до однієї або кількох із зазначених категорій:

мешканці Костянтинівської громади;

студенти та учні закладів освіти громади;

представники молодіжних організацій та ініціатив;

усі, кому небайдужий розвиток Костянтинівської громади.

Новий склад ради, який буде чинним протягом 2026-2028 років, планують обрати на установчих зборах 19 січня 2026 року. Людей, які хочуть доєднатися до цих зборів, зокрема аби подати свою кандидатуру, закликають зібрати набір документів:

заяву для участі в установчих зборах;

біографічну довідку делегованого представника;

рішення про делегування представника на установчі збори та висунення його кандидатом до молодіжної ради (для представника інституту громадянського суспільства);

підписний лист жителів громади (коли заяву подає молодь самостійно).

Документи, про які йдеться, доступні в архіві за посиланням.

Скани цих документів потрібно надіслати до 19 грудня 2025 року на електронну пошту: [email protected].

На додаткові запитання стосовно формування нового складу молодіжної ради відповідають за номером телефону:

+38 (095) 86-96-089

Які функції виконують молодіжні ради при місцевих органах влади

Молодіжні ради — це консультативно-дорадчі органи з питань молодіжної політики, покликані сприяти взаємодії місцевої влади та молоді громади. Роботу цих органів регламентує Закон України “Про основні засади молодіжної політики”.

Серед функцій молодіжних рад в Україні — представництво у формуванні та реалізації молодіжної політики, подання рекомендацій та висновків владі, моніторинг виконання молодіжної політики та участь у розробці відповідних рішень.

