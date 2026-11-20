Ілюстративне фото: Pexels

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

У 2027–2029 роках Костянтинівська громада планує спрямувати 22 мільйони гривень місцевому ліцею № 1. Для нього хочуть придбати обладнання для онлайн-навчання та створити осередок для викладання предмета “Захист України”. Втім, це лише попередні плани, адже адміністрація поки не має ані закладених у бюджеті сум, ані впевненості в тому, що ці проєкти здійснюватимуть.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з переліку публічних інвестиційних проєктів Костянтинівської громади на 2027–2029 роки та відповіді міської військової адміністрації на інформаційний запит редакції.

Що передбачають проєкти для місцевого ліцею

Два з п’яти проєктів у середньостроковому плані публічних інвестицій громади стосуються місцевого ліцею № 1. Зокрема, там планують створити цифровий освітній простір для дистанційного навчання.

Для облаштування простору в адміністрації розглядають закупівлю комп’ютерної техніки, обладнання для онлайн-занять, програмного забезпечення та цифрових освітніх ресурсів. На це попередньо заклали 9,5 мільйона гривень.

Ще один проєкт для ліцею № 1 — це осередок для викладання предмета “Захист України”. На це планують спрямувати 12,5 мільйона гривень.

“Конкретний перелік засобів навчання й обладнання для осередку «Захист України», їх кількість і технічні характеристики наразі не визначені”, — йдеться у відповіді адміністрації.

Станом на 29 жовтня 2026 року в ліцеї навчалися 452 учні. Заклад працює виключно дистанційно: діти та вчителі перебувають у різних населених пунктах України й за кордоном. Тому стаціонарні навчальні кабінети в ліцеї створювати не планують.

Гроші на проєкти ще не виділили

Попри те, що в документах прописали конкретні суми для обох проєктів, про виділення грошей поки що не йдеться.

“Фінансування проєктів наразі не здійснюється. Остаточні вартість, зміст і строки реалізації проєктів залежатимуть від уточнення потреб, опрацювання технічних рішень, фінансових можливостей громади та ухвалення відповідних бюджетних рішень”, — уточнили в місцевій адміністрації.

І цифровий простір, і осередок для викладання “Захисту України” планують фінансувати з місцевого бюджету. Грошей від держави громада отримати не зможе — така опція не передбачена для закладів, які навчають виключно дистанційно.

Втім, за потреби проєкти для ліцею можуть переглянути — усе залежатиме від ситуації у громаді, зазначили у ВА. Зокрема, на плани щодо освітніх проєктів впливатимуть безпекові умови, потреби ліцею, а також формат навчання, який можуть змінити у разі завершення бойових дій.

“За відсутності необхідних умов проєкти можуть бути відтерміновані або не реалізовані”, — зазначили у відповіді МВА.

Нагадаємо, Костянтинівська громада у 2027–2029 роках також планує створити фонд тимчасового житла для переселенців та облаштувати прихисток в Олександрії. На ці проєкти попередньо закладають понад 400 мільйонів гривень.