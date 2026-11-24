Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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У Костянтинівській громаді приймають заявки на виплати для переселенців з інвалідністю 1-ої групи. Вони можуть одноразово отримати від 6 до 10 тисяч гривень. Які документи потрібні та куди з ними звертатися — розповідаємо далі.

Про ініціативу повідомили в Костянтинівській міській військовій адміністрації.

За умовами програми, одноразову виплату можуть отримати люди з інвалідністю 1-ої групи. Однак її сума залежить від підгруп “А” та “Б” — 6 тисяч у першому випадку та 10 тисяч гривень в другому.

Перед подачею заявки потрібно зібрати пакет таких документів:

паспорт громадянина України;

витяг із реєстру територіальної громади за місцем проживання;

ідентифікаційний код (окрім тих, хто має відмітку в паспорті про відмову);

висновок медико-соціальної експертної комісії (для людей з інвалідністю, які отримали інвалідність до 01.01.2025);

витяг із рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (для людей з інвалідністю, які отримали інвалідність з 01.01.2025);

банківський рахунок, наприклад картка для отримання пенсій або соціальних виплат.

Документи треба надсилати поштою, адресу для цього можна дізнатися після особистого дзвінка до управління соціального захисту Костянтинівської міської ради. Журналістам Вільного Радіо пояснювали у відомстві, що цю адресу не публікують назагал, аби після особистої розмови із заявниками запевнитись, що вони не припустилися помилки у зборі документів.

Отримати ці консультації та дізнатися адресу для відправки можна за телефонами:

075 218 44 32;

050 586 24 49;

099 273 67 82;

099 806 78 19.

Управління працює з понеділка по четвер з 08:00 до 17:00, у п’ятницю — з 08:00 до 15:45, перерва — з 12:00 до 12:45.

Нагадаємо, у 2027–2029 роках Костянтинівська громада планує створити багатопрофільний амбулаторний хаб “SVOI. Здоров’я поруч”, де прийматимуть лікарі вузької спеціалізації. На втілення проєкту попередньо заклали 26 мільйонів гривень.