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У Костянтинівській громаді приймають заявки на виплати для переселенців з інвалідністю 1-ої групи. Вони можуть одноразово отримати від 6 до 10 тисяч гривень. Які документи потрібні та куди з ними звертатися — розповідаємо далі.
Про ініціативу повідомили в Костянтинівській міській військовій адміністрації.
За умовами програми, одноразову виплату можуть отримати люди з інвалідністю 1-ої групи. Однак її сума залежить від підгруп “А” та “Б” — 6 тисяч у першому випадку та 10 тисяч гривень в другому.
Перед подачею заявки потрібно зібрати пакет таких документів:
Документи треба надсилати поштою, адресу для цього можна дізнатися після особистого дзвінка до управління соціального захисту Костянтинівської міської ради. Журналістам Вільного Радіо пояснювали у відомстві, що цю адресу не публікують назагал, аби після особистої розмови із заявниками запевнитись, що вони не припустилися помилки у зборі документів.
Отримати ці консультації та дізнатися адресу для відправки можна за телефонами:
Управління працює з понеділка по четвер з 08:00 до 17:00, у п’ятницю — з 08:00 до 15:45, перерва — з 12:00 до 12:45.
Нагадаємо, у 2027–2029 роках Костянтинівська громада планує створити багатопрофільний амбулаторний хаб “SVOI. Здоров’я поруч”, де прийматимуть лікарі вузької спеціалізації. На втілення проєкту попередньо заклали 26 мільйонів гривень.