Підтримати
RU
Підтримати

У Костянтинівської громади з’явилася комісія з житлових компенсацій для ВПО: туди шукають представника громадськості

Богдан Комаровський
Читати російською

Підтримайте Вільне Радіо

Щомісячно Одноразово

Влада Костянтинівці створила комісію, яка розглядатиме питання надання житлової допомоги окремим категоріям ВПО з тимчасово окупованих територій. Долучитися до її складу можуть члени громадських та міжнародних організацій. Як це зробити — читайте далі. 

Про таку можливість повідомили у Костянтинівській МВА. 

У вересні 2025-го влада Костянтинівки створила комісію, яка займатиметься питаннями житлової допомоги окремим категоріям ВПО, що раніше жили на окупованій території. Тепер формують її персональний склад.

Податися до комісії можна впродовж п’яти робочих — до 2 грудня. Кандидат має надіслати заявку у довільній формі до Управління соцзахисту та ветеранської політики Костянтинівської міськради. У заяві потрібно вказати:

  • ПІБ кандидата;
  • назву громадської або міжнародної організації;
  • напрями її діяльності;
  • код ЄДРПОУ (якщо є);
  • адресу;
  • телефон та e-mail.

Заяву має підписати представник організації, яка висуває кандидата. Надсилати її слід на поштову скриньку: [email protected]Отримати довідкову інформацію можна за цим номером: +38 (099) 701-26-84.

Нагадаємо, у Костянтинівській громаді оновлюють склад молодіжної ради: команди, яка допомагає формувати молодіжну політику, реалізувати ініціативи та представляти інтереси молоді. 

Завантажити ще...