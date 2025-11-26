У Костянтинівської громади з’явилася комісія з житлових компенсацій для ВПО: туди шукають представника громадськості

Зруйнована будівля у Костянтинівці. Ілюстративне фото: Сергій Горбунов

Влада Костянтинівці створила комісію, яка розглядатиме питання надання житлової допомоги окремим категоріям ВПО з тимчасово окупованих територій. Долучитися до її складу можуть члени громадських та міжнародних організацій. Як це зробити — читайте далі.

Про таку можливість повідомили у Костянтинівській МВА.

У вересні 2025-го влада Костянтинівки створила комісію, яка займатиметься питаннями житлової допомоги окремим категоріям ВПО, що раніше жили на окупованій території. Тепер формують її персональний склад.

Податися до комісії можна впродовж п’яти робочих — до 2 грудня. Кандидат має надіслати заявку у довільній формі до Управління соцзахисту та ветеранської політики Костянтинівської міськради. У заяві потрібно вказати:

ПІБ кандидата;



назву громадської або міжнародної організації;



напрями її діяльності;



код ЄДРПОУ (якщо є);

адресу;

телефон та e-mail.

Заяву має підписати представник організації, яка висуває кандидата. Надсилати її слід на поштову скриньку: [email protected]. Отримати довідкову інформацію можна за цим номером: +38 (099) 701-26-84.

