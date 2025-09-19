Наслідки російських атак у Донецькій області 18 вересня 2025 року. Фото: поліція Донеччини

Згідно з даними поліції, під вогнем 18 вересня перебували 14 населених пунктів Донецької області. Загалом правоохоронці зафіксували 2233 удари по регіону за добу, які були спрямовані на лінію фронту та житлові квартали. Вкотре не обійшлося без загибелі та поранення цивільних, цього разу всі жертви серед місцевих були у Костянтинівці.

Через російські удари в Костянтинівці загинули п’ятеро, поранена одна людина

Під вогнем минулої доби, пишуть у поліції, були міста Дружківка, Краматорськ, Костянтинівка, Лиман та Слов’янськ, селища Олександрівка й Олексієво-Дружківка, села Бересток, Білокузьминівка, Гришине, Іверське, Малинівка, Озерне та Яцьківка. По регіону російські загарбники били авіабомбами, артилерією та дронами.

По Костянтинівці загарбники били авіабомбами, артилерією та дронами. Там загинули п’ятеро цивільних, поранена ще одна людина. Пошкоджені приватний та 14 багатоквартирних будинків, адмінбудівля, гуртожиток, будинок культури та авто.

В інших населених пунктах регіону через російські влучання фіксують руйнування житлових будинків та інших об’єктів:

по Дружківці росіяни били дронами та з РСЗВ “Смерч” — руйнувань зазнали 11 приватних та три багатоквартирні будинки, дві адмінбудівлі, гараж та 10 транспортних засобів;

на Слов’янськ загарбники спрямували три дрони “Молнія-2” — постраждали три оселі;

один дрон влучив по Краматорську, в місті пошкоджене нежитлове приміщення;

у Лимані руйнувань зазнали приватний будинок, гаражі, авто та три нежитлові приміщення;

в Олександрівці дрон “Герань-2” пошкодив заклад освіти;

в Іверському зафіксували руйнування нежитлового приміщення;

на Яцьківку армійці країни-агресорки скинули 250-кілограмову авіабомбу. Унаслідок удару зруйновані три оселі, гараж, заклад освіти й чотири нежитлові приміщення;

у Білокузьминівці дрон пошкодив приватну оселю;

у селі Бересток постраждав транспортний засіб;

у Гришиному Покровського району FPV-дрон зруйнував приватний будинок.

Після опівночі російські загарбники атакували дроном “Герань-2” по Криворіжжю — постраждала оселя.

Загалом за добу руйнувань зазнали 87 цивільних об’єктів, з них 42 — житлові будинки.

Начальник Донецької обласної ВА Вадим Філашкін уточнив, що також під вогнем був Сіверськ.

На Донеччині відбулися російські 164 атаки

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку 18 вересня російські сили здійснили 16 атак. Вони намагалися просунутися поблизу Колодязів та в напрямку Шийківки, Новоселівки, Шандриголового, Дерилового, Ставків і Зарічного;

18 вересня російські сили здійснили 16 атак. Вони намагалися просунутися поблизу Колодязів та в напрямку Шийківки, Новоселівки, Шандриголового, Дерилового, Ставків і Зарічного; на Сіверському напрямку росіяни атакували 13 разів. Удари припали по районах Серебрянки та Григорівки, а також у бік Ямполя, Дронівки й Виїмки;

росіяни атакували 13 разів. Удари припали по районах Серебрянки та Григорівки, а також у бік Ямполя, Дронівки й Виїмки; на Краматорському напрямку відбулося чотири бої. Загарбники намагалися діяти в районах Часового Яру, Ступочок, Олександро-Шультиного та Білої Гори;

відбулося чотири бої. Загарбники намагалися діяти в районах Часового Яру, Ступочок, Олександро-Шультиного та Білої Гори; у районах Щербинівки, Клебан-Бика, Торецька й Полтавки, а також у напрямку Плещіївки, Русиного Яру та Миколайпілля армійці країни-агресорки провели 17 атак на Торецькому напрямку ;

; на Покровському напрямку українські військові фіксували 87 штурмових і наступальних дій. Вони відбувалися поблизу Шахового, Володимирівки, Нового Шахового, Новоекономічного, Лисівки, Звірового, Котлиного, Удачного, Горіхового та Дачного, а також у бік Вільного, Червоного Лиману, Родинського, Покровська, Новопідгородного, Молодецького, Муравки, Новопавлівки й Філії;

українські військові фіксували 87 штурмових і наступальних дій. Вони відбувалися поблизу Шахового, Володимирівки, Нового Шахового, Новоекономічного, Лисівки, Звірового, Котлиного, Удачного, Горіхового та Дачного, а також у бік Вільного, Червоного Лиману, Родинського, Покровська, Новопідгородного, Молодецького, Муравки, Новопавлівки й Філії; на Новопавлівському напрямку армійці країни-агресорки здійснили 27 атак. Вони діяли у районах Січневого, Воскресенки, Піддубного, Маліївки, Комишувахи, Тернового, Новоіванівки й Ольгівки, а також у бік Філії, Іванівки, Іскри та Березового.

Нагадаємо, Сили оборони України продовжують фіксувати посилення російських атак на Лиманському напрямку. У 3 армійському корпусі визнають, що динаміка бойових дій на півночі Донеччини не є позитивною, однак водночас заявляють про часткову стабілізацію ситуації.