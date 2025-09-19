Українські військові заявили про часткову стабілізацію ситуації поблизу Лимана

Лиман та його околиці на мапі DeepState

Сили оборони України продовжують фіксувати посилення російських атак на Лиманському напрямку. У 3 армійському корпусі визнають, що динаміка бойових дій на півночі Донеччини не є позитивною, однак водночас заявляють про часткову стабілізацію ситуації.

Про це ввечері 18 вересня в ефірі телеканалу “Еспресо” розповів заступник командира 3 армійського корпусу Максим Жорін.

Українські оборонці направили на Лиманський напрямок додаткові сили, аби зупинити російські просування.

“Не дуже добра історія в районі Лимана, де ворог намагається пробиватися. Але там вдалося зупинити противника та трохи стабілізувати ситуацію, перекинувши туди додаткові українські сили, які на цю хвилину змогли стабілізувати та зупинити там ворога”, — каже заступник командира 3 армійського корпусу Максим Жорін.

На півночі Донецької області триває загострення ситуації: що відомо

Генеральний штаб ЗСУ та ОСУВ “Дніпро” (раніше — “Хортиця”) наприкінці серпня та на початку вересня почали фіксувати посилення російських наступальних зусиль на півночі Донеччини. На Лиманському напрямку військові відмічають спроби росіян збільшити склад штурмових груп, а на Сіверському — все частіші російські атаки.

Зокрема на Сіверському напрямку загарбники повернулися до тактики механізованих штурмів. Українським бійцям за останній час вдалося відбити там не менше двох таких атак, під час яких росіяни намагалися наблизитися до Сіверська до осіннього погіршення погоди. Поки росіян у Сіверську немає. Це останнє місто Бахмутського району, яке ще не окуповане або на території якого безпосередньо не точаться бої.

Водночас на Лиманському напрямку росіяни намагаються з тилу дістатися до українських мінометників і операторів дронів, які найбільше заважають їм просуватися.

Російські військові намагаються використовувати перевагу в кількості піхоти та екіпажів дронів, аби просуватися на Лиманському напрямку. Окрім цього, паралельно з тактикою інфільтрації, яка полягає у непомітному проникненні за українські оборонні рубежі малими групами піхоти, загарбники знову почали намагатися прориватись на мотоциклах.