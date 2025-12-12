Костянтинівка у грудні 2025 року. Фото від МВС

Російські загарбники продовжують завдавати ударів по прифронтовій Костянтинівці, у п’ятницю, 12 грудня, по місту влучили 250-кілограмовою авіабомбою. Через її розрив загинули двоє цивільних мешканців.

Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

У місті внаслідок цього влучання фіксують руйнування у житловому секторі. У міській військовій адміністрації називають їх значними.

“Правоохоронні органи документують воєнні злочини російської армії проти мирного населення. Евакуація залишається найнадійнішим способом уберегти життя. Закликаємо мешканців громади скористатися можливістю виїхати до безпечніших регіонів країни. З питань евакуації звертайтеся за номером телефону: +38 093 420 18 83”, — пише начальник міської ВА Сергій Горбунов.

Нагадаємо, протягом 11 грудня 2025 року росіяни били по території Донецької області понад 2100 разів. Під вогнем опинилися щонайменше 11 населених пунктів регіону, у чотирьох із них були загиблі та поранені серед цивільних.