Наслідки російських ударів по Донеччині за 31 грудня 2025 року. Фото: поліція Донеччини

Останньої доби 2025 року російські загарбники били по підконтрольній частині Донецької області 1593 рази, атакуючи як лінію фронту, так і житлові квартали регіону. Не обійшлося без втрат серед цивільних мешканців.

Загарбники били по містах та селах дронами

Згідно зі зведенням від поліції, під вогнем 31 грудня на Донеччині були міста Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Миколаївка та Слов’янськ, села Ганнівка та Маячка.

По прифронтовій Костянтинівці били FPV-дроном, там загинув цивільний чоловік.

У ще п’яти населених пунктах регіону фіксують руйнування після влучань:

у Краматорську дрон “Молнія-2” пошкодив бізнес-центр;

на Дружківку росіяни спрямували FPV-дрон, у місті постраждав багатоквартирний будинок;

внаслідок дронових атак у Слов’янську постраждали господарське приміщення та транспортний засіб;

у Миколаївці після влучань БпЛА фіксують руйнування критичної інфраструктури;

у Маячці, що в Черкаській громаді, дрон “Ланцет” влучив у приватний будинок, оселя пошкоджена.

За добу, пише поліція, руйнувань зазнали сім цивільних об’єктів, зокрема два житлові будинки.

Начальник Донецької обласної ВА Вадим Філашкін зауважив, що російські удари фіксували також у Добропіллі.

Російські загарбники штурмували більшість напрямків Донеччини напередодні Нового року

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські сили здійснили 11 атак. Армійці країни-агресорки намагалися вклинитися в оборону ЗСУ поблизу Новоселівки, Ямполя, Зарічного та у бік Ставків й Дробишевого;

на Слов’янському напрямку українські військові зупинили спробу окупантів просунутися вперед у районі Серебрянки;

на Костянтинівському напрямку загарбники провели 16 атак. Російські військові діяли в районах Олександро-Шультиного, Яблунівки, Плещіївки, Щербинівки, Торського, Русиного Яру та у бік Софіївки й Іванопілля;

на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 33 штурмові дії російських військових. Бої відбувалися поблизу Мирнограда, Покровська, Удачного, Котлиного, Молодецького, Філії, Гришиного та у бік Новопавлівки, Кучерового Яру, Білицького, Новопідгородного, Нового Шахового, Родинського й Сергіївки;

на Олександрівському напрямку армійці країни-агресорки здійснили 15 атак. Дії російських сил фіксували поблизу Злагоди, Рибного, Зеленого Гаю та у бік Андріївки-Клевцового, а також Привілля.

Нагадаємо, станом на 31 грудня 2025 року селище Котлине під Покровськом не захоплене росіянами. Попри відповідні заяви окупантів, українські військові опублікували відео з українським прапором у населеному пункті.