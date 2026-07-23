Костянтинівка, Донецька область, квітень 2026 року. Фото: пресслужба 24-ї ОМБР імені Короля Данила

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Місцева влада охопленої боями Костянтинівської громади 22 липня оновила перелік офіційно знищених багатоквартирних будинків Костянтинівки. До переліку додали 11 нових адрес, тож загальна їх кількість зросла до 310. Крім того, три будинки, які раніше значилися зруйнованими частково, тепер визнані знищеними повністю.

Про це йдеться в оновленому переліку, опублікованому на офіційному сайті Костянтинівської міської військової адміністрації.

До списку додали такі адреси:

м. Костянтинівка, вул. 6-го Вересня, 57;

м. Костянтинівка, вул. 6-го Вересня, 65;

м. Костянтинівка, вул. Дружби (Ціолковського), 24;

м. Костянтинівка, вул. Дружби (Ціолковського), 26;

м. Костянтинівка, вул. Кирила Вініченка (Громова), 13;

м. Костянтинівка, вул. Космонавтів, 14;

м. Костянтинівка, вул. Космонавтів, 20;

м. Костянтинівка, вул. Космонавтів, 22;

м. Костянтинівка, вул. Степана Бандери, 18;

м. Костянтинівка, вул. Ярослава Мудрого (Олександра Невського), 11;

м. Костянтинівка, вул. Ярослава Мудрого (Олександра Невського), 18.

Будинки на Бульварній, 31, Кирила Вініченка, 15, Космонавтів, 16, тепер набули статусу знищених повністю, тепер цей статус поширюється на всі квартири у цих будинках.

Визнання нерухомості знищеною є умовою для отримання компенсації. Власники житла за вказаними адресами можуть подати заяву через застосунок “Дія”. Консультації жителям громади надають телефоном: +38 (066) 349-51-30.

Нагадаємо, близько 7,8 тисячі людей виїхали з підконтрольної частини Донецької області до більш безпечних регіонів України від початку липня 2026-го. Серед них є більш як тисяча дітей. Зокрема з Костянтинівської громади вже виїхала 151 людина.