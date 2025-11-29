У Костянтинівці підтвердили знищення десяти житлових будинків: їхні жителі тепер можуть податися на компенсацію

У Костянтинівці підтвердили знищення десяти житлових будинків. Ілюстративне фото: 93 бригада Холодний Яр ЗСУ

28 листопада 2025 року члени комісії обстежили житлові будинки у Костянтинівці та зафіксували їхнє знищення на відео й фото. Йдеться про багатоповерхівки на вулицях Європейській, Безнощенка, Іллінівській, Дзеркальній та Ярослава Мудрого.

Про обстеження будинків розповіли в пресслужбі Костянтинівської міської військової адміністрації.

Зокрема, на компенсацію можуть розраховувати мешканці будинків за адресами:

вулиця Європейська, 48;

вулиця Європейська, 9;

вулиця Дзеркальна, 44;

вулиця Дзеркальна, 49;

вулиця Ярослава Мудрого, 36;

вулиця Ярослава Мудрого, 28;

вулиця Іллінівська, 9;

вулиця Іллінівська, 23;

вулиця Безнощенка, 5;

вулиця Безнощенка, 12.

Заяву на отримання житлового сертифіката слід подавати через додаток “Дія”.

З питаннями щодо компенсацій і дистанційного обстеження пропонують телефонувати за номером: (066) 349-51-30.

Нагадаємо, вимушені переселенці зі статусом учасника бойових дій або людини з інвалідністю внаслідок війни зможуть з 1 грудня 2025 року подати заяву на компенсацію за житло, що залишилося в окупації. Журналісти Вільного Радіо розповідали, як подати таку заяву, скільки її розглядатимуть і чи очікується розширення програми на інші категорії ВПО.