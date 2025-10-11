2-річний хлопчик, якого виявили у Костянтинівці після удару по місту КАБами 11 жовтня 2025 року. Фото: Вадим Філашкін

11 жовтня 2025 року після удару по Костянтинівці керованими авіабомбами поліцейські виявили 2-річного хлопчика. Його батько-священник та дідусь дістали поранення під час вибуху, мати ж загинула тиждень тому. Дитину вже евакуювали до Краматорська.

Про виявлену дитину повідомляє очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

“На місці удару поліція виявила 2-річного хлопчика. Він, на щастя, не постраждав, але поранення отримали його батько і дідусь. Дитина евакуйована до Краматорська. Залишатися із дитиною за кілька кілометрів від лінії фронту — це верх безвідповідальності! Не бережете себе — то побережіть хоча б своїх дітей! Вони заслуговують на життя!”, — написав Вадим Філашкін.

Поліцейські Донеччини уточнили, що хлопчик був на місці удару разом із батьком, який служить священником. Мати дитини загинула під час обстрілу тиждень тому.

Нагадаємо, внаслідок удару двома КАБами 11 жовтня 2025 року по Костянтинівці поранення дістали п’ятеро людей. Крім того, стало відомо, що загиблими виявилися двоє місцевих чоловіків — 49 і 56 років.