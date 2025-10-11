Іова Почаївський храм Горлівської єпархії Української православної церкви у Костянтинівці після удару КАБом російською армією, 11 жовтня 2025 року. Фото: Сергій Горбунов

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Внаслідок удару двома КАБами 11 жовтня 2025 року по Костянтинівці поранення дістали п’ятеро людей. Раніше повідомляли про чотирьох. Крім того, стало відомо, що загиблими виявилися двоє місцевих чоловіків — 49 і 56 років.

Про наслідки обстрілів повідомляє очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

“Щонайменше двоє людей загинули і п’ятеро поранені внаслідок сьогоднішніх ударів по Костянтинівці. Росіяни знову атакували місто авіабомбами — убили двох місцевих чоловіків 49 і 56 років”, — написав Вадим Філашкін.

Раніше начальник Костянтинівської військової міської адміністрації Сергій Горбунов повідомляв, що російські війська завдали по місту два удари керованими авіабомбами вагою 250 кілограмів (КАБ-250).

Вибухова хвиля пошкодила дев’ять приватних будинків.

Нагадаємо, попереднього дня, 10 жовтня, найбільших руйнувань нарахували у Костянтинівці. Окупаційна армія тоді вдарила двома керованими авіабомбами “КАБ-250” та трьома FPV-дронами. Руйнувань зазнали 21 приватний будинок і цивільне авто.