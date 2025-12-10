Наслідки обстрілів у Донецькій області за 9 грудня 2025 року. Фото: поліція Донецької області

По підконтрольній частині Донецької області за 9 грудня росіяни завдали ще не менш як 1722 ударів, пише поліція. Влучання фіксували по лінії фронту та житлових кварталах. Серед цивільних обійшлося без загиблих, але поранень зазнала одна людина.

Поліція фіксувала влучання у дев’яти населених пунктах

Під вогнем 9 грудня, пише поліція, перебували дев’ять населених пунктів: міста Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Миколаївка та Слов’янськ, села Гришине та Завидо-Кудашеве.

У Костянтинівці через влучання FPV-дрона поранень зазнала людина.

Руйнування фіксують ще у п’яти населених пунктах Донецької області:

у Дружківці через влучання двох дронів постраждали приватний будинок і комунальне підприємство;

у Краматорську через атаку з БпЛА постраждав приватний будинок;

у Слов’янську дрон “Молнія-2” влучив по об’єкту інфраструктури, він пошкоджений;

у Лимані FPV-дроном росіяни підбили цивільне авто;

безпілотниками “Герань-2” загарбники били по Добропіллю, там є руйнування на території підприємства. А у Завидо-Кудашевому — на території ферми.

Руйнувань за добу, пишуть у поліції, зазнали вісім цивільних об’єктів. Два з них — житлові будинки.

У ДонОВА уточнили, що під вогнем були також Криворіжжя та Сіверськ.

Росіяни штурмували на всіх напрямках Донеччини

на Лиманському напрямку , згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ за всю добу 9 грудня, російські військові здійснили 16 атак у районах Греківки, Нового Миру, Мирного, а також у бік Ставків та Дробишевого;

на Слов’янському напрямку Сили оборони відзначали 12 атак окупантів поблизу Ямполя, Серебрянки, Сіверська, Званівки, Переїзного та Федорівки;

на Краматорському напрямку українські військовослужбовці фіксували два бої в районі Часового Яру й у напрямку Бондарного;

на Костянтинівському напрямку армійці країни-агресорки атакували 22 рази поблизу Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Іванопілля, Русиного Яру та у бік Софіївки;

на Покровському напрямку ЗСУ зупинили 48 штурмів загарбників біля Шахового, Іванівки, Червоного Лиману, Мирнограда, Гришиного, Покровська, Котлиного, Удачного, Молодецького, Дачного, Філії, а також у бік Новопідгороднього й Новопавлівки;

на Олександрівському напрямку російські сили здійснили 17 атак у районах Зеленого Гаю, Ялти, Вороного, Вербового, Соснівки, Вишневого, Рибного, Єгорівки, Привільного та у бік Данилівки.

Нагадаємо, після повернення з російського полону колишні цивільні заручники часто залишаються без житла, документів і будь-яких речей. На Донеччині визнають: ці люди потребують окремих рішень, яких раніше не існувало. Тепер громади запроваджують виплати до 150 тисяч гривень, беруть на себе покриття перших потреб та готуються до нових повернень у найближчі місяці. Журналісти Вільного Радіо розповіли, що відомо про ініціативу.