Повернення українських полонених. Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Після повернення з російського полону колишні цивільні заручники часто залишаються без житла, документів і будь-яких речей. На Донеччині визнають: ці люди потребують окремих рішень, яких раніше не існувало. Тепер громади запроваджують виплати до 150 тисяч гривень, беруть на себе покриття перших потреб та готуються до нових повернень у найближчі місяці.

Питання підтримки цивільних полонених у громадах обговорили, зокрема, в рамках форуму “Донеччина 2025: погляд у майбутнє”.

За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими у період з 2022 року до вересня 2025 року з полону звільнили 364 цивільних, яких незаконно ув’язнили на тимчасово окупованих територіях або в Росії. 192 людини — тобто понад половина — повернулися на свободу цього року.

Громади Донеччини уніфікують виплати цивільним полоненим: область формує новий механізм підтримки

Питання підтримки цивільних полонених тривалий час залишалося фактично поза увагою державних і місцевих програм — і лише зараз ситуація почала змінюватися. Радниця голови Донецької ОДА та керівниця благодійного фонду “Слов’янське серце” Наталія Киркач зазначила, що цю категорію рідко повертали під час обмінів, але ситуація поступово змінюється.

Вона нагадала, що на окупованій частині Донеччини залишається багато людей, і частина з них потрапляє до російського полону через свою громадянську позицію. За її словами, лише нещодавно почали повертати цивільних заручників, зокрема кількох жінок з Донеччини, які провели шість років у російських тюрмах.

Киркач наголосила, що після звільнення такі люди фактично “повертаються в нікуди”, адже часто їхнє житло та все майно залишилися на окупованій території.

“Куди повертається людина, яка 6 років просиділа у катівні? От уявіть собі просто це на секунду: ти повертаєшся, і в тебе немає абсолютно нічого — ні ложки, ні чашки, ніяких банальних побутових речей навіть”, — зазначила Наталія Киркач.

Наталія Киркач, радниця голови Донецької ОДА та керівниця благодійного фонду “Слов’янське серце” (крайня ліворуч), 28 листопада 2025 року, форум “Донеччина 2025: погляд у майбутнє”. Фото: Вільне Радіо

За її словами, Донеччина бачить появу нових уразливих груп і готова реагувати на їхні потреби. Напрацювання області вже передали до Кабміну та обговорили з народними депутатами. Адже сім’ї цивільних полонених стикаються з цілою низкою труднощів, а кількість таких людей, ймовірно, зростатиме.

Саме це змусило обласну владу розробити алгоритм підтримки цивільних полонених. Начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін підтвердив: проблеми цивільних полонених стали очевидними тільки після перших повернень.

“Якщо ми як влада не будемо йти до людей і чути їх, то нічого не вийде. Це видно на прикладі звільнених цивільних полонених. Людина повертається і не розуміє, що їй робити. А органи влади і представники міжнародних благодійних організацій мають бути одразу поряд”, — наголосив він.

Філашкін пояснив, що обласна адміністрація провела аналіз і виявила: різні громади закладають зовсім різні суми допомоги. Тому ці виплати вирішили уніфікувати та зробити їх однаковими по всій Донеччині. Громади зобов’язали внести відповідні зміни до своїх програм соцзахисту.

Керівник обласної адміністрації також зазначив, що зараз на державному рівні триває розроблення механізму підтримки цивільних полонених.

Як Краматорська громада підтримує звільнених цивільних полонених

Нещодавно напрям підтримки цивільних полонених з’явився у Краматорській громаді, розповів у коментарі Вільному Радіо секретар Краматорської міської ради Ігор Сташкевич. Раніше там діяла лише програма для військовополонених, адже цивільних з полону фактично не повертали.

Тож, аби ця категорія полонених після звільнення не опинялася у критичній ситуації, у Краматорській громаді створили окрему програму підтримки. Вона передбачає одноразову виплату в 150 тисяч гривень. Як пояснив секретар міськради, ідеться не лише про фінансову допомогу, а про комплекс дій.

“Громади повністю беруть їх на забезпечення — гігієна, одяг, проживання, оформлення документів. Одним словом, наша задача — повернути людей до якісних умов життя”, — сказав Сташкевич.

Ігор Сташкевич, секретар Краматорської міської ради. Фото: Ігор Сташкевич/Facebook

За приблизно півтора місяця дії програми допомогу вже отримали дві жінки, які шість років провели в російському полоні. Одна з них пережила окрему особисту трагедію.

“В однієї жінки є дитина, з якою вони ці роки не бачились. Там така ситуація — дитину вивезли до Росії. І спочатку повернули дитину, а потім вже і маму з полону”, — розповів посадовець.

Він підкреслює, що Краматорськ готується до того, що звільнених цивільних полонених буде більше.

Звільнені з російського полону цивільні українки, серпень, 2025 року. Фото: Володимир Зеленський

Для довідки: Організація “Об’єднання родичів політв’язнів Кремля” у вересні 2025 року дослідила, які громади мають житло і надають його звільненим цивільним полоненим, адже житлом розпоряджаються саме місцеві органи влади. Згідно з дослідженням, проведеним у 381 громаді: 8% мають соціальне житло;

у 86% відсутні будь-які програми;

2 громади (0,5%) підтвердили наявність спеціальних заходів для звільнених.

Раніше журналісти Вільного Радіо також писали про аналогічний напрям підтримки жителів Світлодарської громади, який місцева влада запровадила у вересні 2025 року. Там, як і в Краматорську, звільненим з полону цивільним виплачують по 150 тисяч гривень одноразової допомоги. Суму надають незалежно від середньомісячного сукупного доходу заявника або його сім’ї.

На допомогу можуть розраховувати цивільні, зареєстровані на території Світлодарської громади, які були в російському полоні. Тобто люди, стосовно яких встановлений факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

Нагадаємо, у мирному плані США прописали положення щодо обміну всіх полонених українців, а також повернення українських дітей.