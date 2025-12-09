Повернення депортованих дітей. Ілюстративне фото: телеграм-канал Дмитра Лубінця

Станом на кінець доби 8 грудня мирний план від США містить 20 пунктів. Серед них вже є положення щодо повернення українських дітей, а також обміну всіх полонених українців.

Про це президент Володимир Зеленський розповів під час спілкування з українськими медіа, повідомляє видання Liga.

Президент Зеленський зазначив, що раніше, 3 грудня, у Сенаті США пройшли слухання стосовно викрадення Росією українських дітей. Тоді американські законодавці наголосили, що будь-які домовленості з країною-агресоркою без гарантій повернення неповнолітніх є неприйнятними.

“Сенатори й конгресмени працюють. Я на постійному з ними контакті. Я маю особисті зустрічі й телефонні дзвінки щодо цієї тематики. Вони [американські законодавці] це підтримують. До речі, перша леді США Меланія [Трамп] також підтримує це питання. Питання болюче, сенситивне [чутливе] для американців. Так само для нас”, — сказав Володимир Зеленський.

Станом на березень 2025 року в Україні були задокументовані 19 546 випадків так званого “влаштування” дітей по території Росії. Йдеться про неповнолітніх, яких перемістили з тимчасово окупованих частин України.

Україна та Росія вже понад два місяці не проводили обмінів полоненими. Останній відбувся 2 жовтня, тоді на підконтрольну територію вдалося повернути загалом 205 українців, серед яких були як військові, так і цивільні заручники загарбників.

Нагадаємо, на мирних перемовинах щодо призупинення російсько-української війни питання територій досі залишається неузгодженим. Україна, Росія та США мають різні позиції стосовно подальшої долі підконтрольних легітимній українській владі частинах Донецької та Луганської областей.