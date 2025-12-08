Стела Донецької області у 2025-му. Ілюстративне фото: Донецька ОВА

На мирних перемовинах щодо призупинення російсько-української війни питання територій досі залишається неузгодженим. Україна, Росія та США мають різні позиції стосовно подальшої долі підконтрольних легітимній українській владі частинах Донецької та Луганської областей.

Про це в інтерв’ю інформаційній агенції Bloomberg сказав Президент України Володимир Зеленський.

“Є бачення США, Росії та України. Ми не маємо єдиної думки щодо Донбасу”, — сказав президент.

Він підкреслив, що Україна на перемовинах наполягає на окремій угоді про гарантії безпеки від своїх союзників, насамперед — від США.

“Є одне питання, на яке я, як і всі українці, хочемо отримати відповідь: якщо Росія знову почне війну, що зроблять наші партнери?”, — додав Володимир Зеленський.

Що відомо про мирний план США

Адміністрація президента США Дональда Трампа у листопаді 2025 року підготувала мирний план щодо припинення війни Росії проти України. Його немає у відкритому доступі, однак подробиці плану, посилаючись на власні джерела, публікують медіа. Згідно з цими повідомленнями, над документом Вашингтон працював разом із Москвою, не залучивши до процесу Україну й інші країни Європи.

Версія плану, яку отримали медіа, містила 28 пунктів. Серед них — вивід українських військ із підконтрольних частин Луганської та Донецької областей, вдвічі скоротити чисельність ЗСУ, заморозити лінію боєзіткнення в Запорізькій та Херсонській областях, назавжди відмовитися від вступу до НАТО. Також план передбачає зняття з Росії санкцій і припинення розслідувань щодо воєнних злочинів російських військових. Від країни-агресорки не вимагають обмежувати свій військовий потенціал.

На тлі появи мирного плану президент України записав відеозвернення, у якому заявив про “дуже складний вибір: втратити або гідність, або ключового партнера”. Він зазначив, що українська сторона буде працювати з партнерами для пошуку конструктивного рішення.

2 грудня президент Зеленський заявив, що найбільш актуальна версія “мирного плану” тепер містить 20 пунктів. Вони є результатом перемовин між Україною та США у Женеві й Флориді. Саме цей документ повезли до Москви.

Нагадаємо, мирна угода щодо війни Росії проти України “вже виходить на фінішну пряму”, стверджує спецпредставник президента США Кіт Келлог. Але ключовими залишаються питання контролю Донецької області та Запорізькою АЕС.