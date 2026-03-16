Підтримати
RU
Підтримати

У Костянтинівці поранена одна цивільна людина: якими були наслідки ударів по Донеччині за 15 березня (ЗВЕДЕННЯ)

В'ячеслав Попович
Читати російською

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо

Щомісячно Одноразово

1490 ударів з боку російської армії по підконтрольній частині Донецької області зафіксувала поліція за добу 15 березня. Влучання, зокрема, відбулися у восьми населених пунктах регіону, відомо про поранення однієї людини внаслідок цих атак. На фронті триває російський наступ, найбільше боїв відбулося у районі Покровська та Костянтинівки.

По Костянтинівці били дроном — поранена одна людина

Згідно зі зведенням від поліції Донеччини, під вогнем 15 березня були вісім населених пунктів: міста Білозерське, Костянтинівка, Краматорськ, Миколаївка та Слов’янськ, селища Райгородок і Шабельківка, а також село Осикове.

Одна цивільна людина поранена внаслідок удару по Костянтинівці, фронтове місто атакували FPV-дроном.

Ще у низці населених пунктів регіону фіксують влучання, які не призвели до загибелі чи поранення цивільних, проте завдали руйнувань:

  • по Краматорську били шість разів, зокрема дронами “Молнія-2” — пошкоджені приватний будинок, приміщення агропідприємства, об’єкти інфраструктури;
  • по Слов’янську били двома FPV-дронами, там зазнали руйнувань багатоквартирний будинок та цивільне авто;
  • Миколаївка витримала сім обстрілів — пошкоджені три приватні будинки;
  • через дронові атаки по Райгородку постраждав заклад культури;
  • росіяни били й по Шабельківці — руйнувань зазнали приватний будинок та господарська споруда;
  • у Білозерському через удар FPV-дроном постраждали сім гаражів.

Загалом за добу, підрахували в поліції, зазнали руйнувань 23 цивільні об’єкти, зокрема сім житлових будинків.

Після опівночі російські військові обстріляли Біленьке — зруйнований приватний будинок. Інформації про постраждалих серед цивільних до поліції поки не надходило, уточнили у відомстві.

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін уточнив, що також у період від ранку 15 березня по ранок 16 березня влучання фіксували у Різниківці Сіверської громади.

Наслідки обстрілів на Донеччині за 15 березня 2026 року, мапа бойових дій у Донецькій області. Інфографіка: Вільне Радіо
Поранений цивільний після удару FPV-дрона по Костянтинівці 15 березня 2026 року
Наслідки обстрілів у Донецькій області за 15 березня 2026 року. Фото: Вадим Філашкін
Наслідки російського обстрілу Костянтинівки на Донеччині після атаки FPV-дроном
Наслідки обстрілів у Донецькій області за 15 березня 2026 року. Фото: Вадим Філашкін

Покровський напрямок залишається найактивнішим на Донеччині

  • згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські військові провели шість атак. Намагалися вклинитися в оборону ЗСУ у бік населених пунктів Діброва, Лиман та Дробишеве;
  • на Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби військовослужбовці ЗСУ зупинили 13 спроб окупантів просунутися вперед. Це відбувалося в районах населених пунктів Ямпіль, Закітне та Платонівка, а також у напрямках населених пунктів Озерне, Різниківка й Рай-Олександрівка, уточнює Генштаб;
  • у районі Ступочок російські сили тричі атакували позиції ЗСУ на Краматорському напрямку;
  • на Костянтинівському напрямку армійці країни-агресорки здійснили 23 атаки. Вони відбувалися у напрямку Костянтинівки, Іллінівки та Новопавлівки, а також у районах населених пунктів Плещіївка, Бересток й Русин Яр;
  • на Покровському напрямку військовослужбовці ЗСУ зупинили 36 штурмових дій російських сил. Атаки відбувалися в бік населених пунктів Вільне, Новоолександрівка, Шевченко, Торецьке, Білицьке та Нове Шахове, а також у районах населених пунктів Затишок, Никанорівка, Котлине, Новомиколаївка, Удачне, Новопідгороднє, Мирноград, Родинське, Молодецьке й Філія;
  • російські військові провели 12 атак у районах населених пунктів Зелений Гай, Олександроград, Калинівське, Березове, Тернове, Першотравневе, Новомиколаївка та Злагода, а також у напрямку Вербового на Олександрівському напрямку.

Нагадаємо, успішні операції українських військових на півдні та на Куп’янському напрямку змусили російську армію перекидати частину своїх підрозділів із Донеччини. Через це окупанти послаблюють сили на цьому відтинку фронту.

Завантажити ще...