Наслідки обстрілів у Донецькій області за 15 березня 2026 року. Фото: Вадим Філашкін

1490 ударів з боку російської армії по підконтрольній частині Донецької області зафіксувала поліція за добу 15 березня. Влучання, зокрема, відбулися у восьми населених пунктах регіону, відомо про поранення однієї людини внаслідок цих атак. На фронті триває російський наступ, найбільше боїв відбулося у районі Покровська та Костянтинівки.

По Костянтинівці били дроном — поранена одна людина

Згідно зі зведенням від поліції Донеччини, під вогнем 15 березня були вісім населених пунктів: міста Білозерське, Костянтинівка, Краматорськ, Миколаївка та Слов’янськ, селища Райгородок і Шабельківка, а також село Осикове.

Одна цивільна людина поранена внаслідок удару по Костянтинівці, фронтове місто атакували FPV-дроном.

Ще у низці населених пунктів регіону фіксують влучання, які не призвели до загибелі чи поранення цивільних, проте завдали руйнувань:

по Краматорську били шість разів, зокрема дронами “Молнія-2” — пошкоджені приватний будинок, приміщення агропідприємства, об’єкти інфраструктури;

по Слов’янську били двома FPV-дронами, там зазнали руйнувань багатоквартирний будинок та цивільне авто;

Миколаївка витримала сім обстрілів — пошкоджені три приватні будинки;

через дронові атаки по Райгородку постраждав заклад культури;

росіяни били й по Шабельківці — руйнувань зазнали приватний будинок та господарська споруда;

у Білозерському через удар FPV-дроном постраждали сім гаражів.

Загалом за добу, підрахували в поліції, зазнали руйнувань 23 цивільні об’єкти, зокрема сім житлових будинків.

Після опівночі російські військові обстріляли Біленьке — зруйнований приватний будинок. Інформації про постраждалих серед цивільних до поліції поки не надходило, уточнили у відомстві.

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін уточнив, що також у період від ранку 15 березня по ранок 16 березня влучання фіксували у Різниківці Сіверської громади.

Покровський напрямок залишається найактивнішим на Донеччині

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські військові провели шість атак. Намагалися вклинитися в оборону ЗСУ у бік населених пунктів Діброва, Лиман та Дробишеве;

на Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби військовослужбовці ЗСУ зупинили 13 спроб окупантів просунутися вперед. Це відбувалося в районах населених пунктів Ямпіль, Закітне та Платонівка, а також у напрямках населених пунктів Озерне, Різниківка й Рай-Олександрівка, уточнює Генштаб;

у районі Ступочок російські сили тричі атакували позиції ЗСУ на Краматорському напрямку ;

на Костянтинівському напрямку армійці країни-агресорки здійснили 23 атаки. Вони відбувалися у напрямку Костянтинівки, Іллінівки та Новопавлівки, а також у районах населених пунктів Плещіївка, Бересток й Русин Яр;

на Покровському напрямку військовослужбовці ЗСУ зупинили 36 штурмових дій російських сил. Атаки відбувалися в бік населених пунктів Вільне, Новоолександрівка, Шевченко, Торецьке, Білицьке та Нове Шахове, а також у районах населених пунктів Затишок, Никанорівка, Котлине, Новомиколаївка, Удачне, Новопідгороднє, Мирноград, Родинське, Молодецьке й Філія;

російські військові провели 12 атак у районах населених пунктів Зелений Гай, Олександроград, Калинівське, Березове, Тернове, Першотравневе, Новомиколаївка та Злагода, а також у напрямку Вербового на Олександрівському напрямку .

Нагадаємо, успішні операції українських військових на півдні та на Куп’янському напрямку змусили російську армію перекидати частину своїх підрозділів із Донеччини. Через це окупанти послаблюють сили на цьому відтинку фронту.