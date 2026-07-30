У Костянтинівці ще 11 багатоквартирних будинків визнали знищеними: які саме

Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Підтримайте Вільне Радіо
Перелік знищених багатоповерхівок у Костянтинівці розширився до 321 адреси: у середу, 29 липня, профільна комісія при військовій адміністрації додала до нього ще одинадцять будинків. Водночас переглянули статус ще одного будинку — раніше його вважали зруйнованим частково, але тепер мешканці всіх квартир за цією адресою зможуть подати заяви на компенсацію. Розповідаємо, які саме будинки визнали знищеними.
Оновлений перелік визнаних знищеними будинків опублікували у пресслужбі Костянтинівської міської військової адміністрації.
До списку додали такі адреси:
Будинок №136 на просп. Свободи (Ломоносова) раніше вважали частково зруйнованим, а тепер — повністю.
Визнання нерухомості знищеною є умовою для отримання компенсації. Власники житла за вказаними адресами можуть подати заяву через застосунок “Дія”. Консультації жителям громади надають телефоном: +38 (066) 349-51-30.
Нагадаємо, росіяни продовжують штурмувати Костянтинівку, використовуючи невеликі піхотні групи замість важкої артилерії. За словами українських військових, Сили оборони намагаються знищувати російську піхоту ще на підступах до міста.