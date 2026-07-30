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У Костянтинівці ще 11 багатоквартирних будинків визнали знищеними: які саме

В'ячеслав Попович
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Перелік знищених багатоповерхівок у Костянтинівці розширився до 321 адреси: у середу, 29 липня, профільна комісія при військовій адміністрації додала до нього ще одинадцять будинків. Водночас переглянули статус ще одного будинку — раніше його вважали зруйнованим частково, але тепер мешканці всіх квартир за цією адресою зможуть подати заяви на компенсацію. Розповідаємо, які саме будинки визнали знищеними.

Оновлений перелік визнаних знищеними будинків опублікували у пресслужбі Костянтинівської міської військової адміністрації.

До списку додали такі адреси:

  • м. Костянтинівка, бульв. Космонавтів, 22;
  • м. Костянтинівка, вул. Степана Бандери, 18;
  • м. Костянтинівка, вул. Ярослава Мудрого (Олександра Невського), 11;
  • м. Костянтинівка, вул. Ярослава Мудрого (Олександра Невського), 18;
  • м. Костянтинівка, вул. Дружби (Ціолковського), 27;
  • м. Костянтинівка, вул. Дружби (Ціолковського), 27-а;
  • м. Костянтинівка, вул. Європейська (Калініна), 11;
  • м. Костянтинівка, вул. Михайла Савчука (Пушкінська), 238;
  • м. Костянтинівка, просп. Свободи (Ломоносова), 99;
  • м. Костянтинівка, просп. Свободи (Ломоносова), 103;
  • м. Костянтинівка, просп. Свободи (Ломоносова), 138;
  • м. Костянтинівка, просп. Свободи (Ломоносова), 142;
  • м. Костянтинівка, вул. Степана Бандери (Леваневського), 1;
  • м. Костянтинівка, вул. Хмельницького, 19;
  • м. Костянтинівка, вул. Хмельницького, 25.

Будинок №136 на просп. Свободи (Ломоносова) раніше вважали частково зруйнованим, а тепер — повністю.

Визнання нерухомості знищеною є умовою для отримання компенсації. Власники житла за вказаними адресами можуть подати заяву через застосунок “Дія”. Консультації жителям громади надають телефоном: +38 (066) 349-51-30.

Нагадаємо, росіяни продовжують штурмувати Костянтинівку, використовуючи невеликі піхотні групи замість важкої артилерії. За словами українських військових, Сили оборони намагаються знищувати російську піхоту ще на підступах до міста.

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