Житлові будинки у Костянтинівці, квітень 2026 року. Фото: 24 бригада ЗСУ

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Російські війська продовжують штурмувати Костянтинівку, використовуючи невеликі піхотні групи замість важкої артилерії. За словами українських військових, Сили оборони намагаються знищувати російську піхоту ще на підступах до міста.

Про це розповів заступник командира роти 36 окремої бригади морської піхоти Володимир в ефірі “Суспільне. Студія”.

За його словами, російська армія майже не використовує важку бронетехніку. Натомість окупанти намагаються проникати до міської забудови невеликими піхотними групами. Просуваються приховано — під прикриттям зелених насаджень, несприятливої погоди та великої кількості дронів

“Попри майже рік безперервних штурмів Костянтинівки, російські війська досі не встановили контроль над населеним пунктом. Значна частина міста перебуває під контролем Сил оборони України, і бої тривають”, — сказав військовий.

Він додав, що російське командування намагається накопичити сили в місті та охопити його центральну частину з флангів, щоб ускладнити українським військовим логістику й ротацію.

“[Російська армія] віддає перевагу тактиці інфільтрації міської забудови малими штурмовими групами із метою подальшого накопичення і за сприятливих умов — охоплення центру міста у лещата, щоб перерізати та максимально ускладнити нашу логістику та ротації”, — доповнив офіцер.

За його словами, українські підрозділи намагаються виявляти російських військових ще до того, як вони дістануться міста. Це дозволяє уникати боїв уже всередині забудови, які становлять більшу небезпеку для оборонців.

Водночас, додає військовий, ситуацію ускладнює те, що в Костянтинівці залишаються цивільні жителі. Через це оператори безпілотників змушені додатково перевіряти цілі перед ураженням.

“Помітивши рух у якійсь із будівель, наші оператори мають спочатку перевірити, чи не спостерігалися там цивільні особи раніше, перш ніж почати діяти. Такі реалії. Ми маємо враховувати, що там можуть бути наші громадяни. Російські окупанти цілей не обирають — їм все одно, цивільні чи військові”, — стверджує офіцер.

Він зазначив, що російські війська активно використовують безпілотники для пошуку позицій українських дронарів та атак по логістичних маршрутах і евакуаційному транспорту.

Російська армія, за словами військового, поширює неправдиві повідомлення про захоплення Костянтинівки. Українські захисники фіксували випадки, коли окупанти створювали за допомогою штучного інтелекту відео з нібито встановленням російського прапора в місті.

“Для них Костянтинівка здається стиглим фруктом, який легко зірвати, порівняно з іншими напрямками, де вони мають із нами конфронтацію. Тому вони докладають значних зусиль на цьому напрямку. Ситуацію для них погіршує ще й той факт, що Путін авансом відрапортував про взяття міста. Саме тому вони <…> застосовують тактику «втикання прапорів»”, — підсумував командир роти 36 окремої бригади морської піхоти Володимир.

Нагадаємо, 11 липня 2026 року окупаційні представники опублікували перелік із 15 жителів Костянтинівки та села Зоря, яких росіяни начебто евакуювали вглиб окупованої території. Більшість із цих людей нібито проживали у західних околицях міста, одна людина — у приватному секторі східних кварталів.