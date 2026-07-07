Які фейки генерує російська пропаганда про війну в Україні та як виявляти ШІ-відео (роз’яснення)

Які фейки генерує російська пропаганда про війну в Україну та як виявляти ШІ-відео. Колаж: Вільне Радіо

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З розвитком штучного інтелекту все складніше стає розрізняти, які відео правдиві, а які — згенеровані. У 2026 році російська пропаганда стала активніше використовувати ці технології у своїх інтересах. Окупанти генерують численні фейкові відео про бійців ЗСУ, які нібито здаються у полон чи скаржаться на командування, або про дітей, які плачуть, бо їхнього батька нібито забрали працівники ТЦК.

Журналісти Вільного Радіо разом із експертом підготували роз’яснення, як виявити, що відео створене штучним інтелектом, хоч і може здаватися справжнім.

Окупанти за допомогою ШІ створюють фейкові відео про успіхи своєї армії

З 2026 року російські військові стали активніше генерувати неправдиві відео про невдачі ЗСУ. У травні на це звернули увагу аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). Серед таких роликів є, зокрема, відео, де окупанти нібито встановлюють російські прапори в населених пунктах, яких насправді не контролюють. У такий спосіб загарбники намагаються створити в інформаційному просторі враження безперервного просування російської армії та її переваги на фронті.

Згенероване штучним інтелектом відео про бійців ЗСУ, які нібито перейшли на бік росіян та підняли їхній прапор, 2026 рік. Скриншот відео з російських джерел

Один із таких прикладів з’явився у червні 2026 року. Тоді російські пропагандисти поширювали відео, де їхні військові нібито вже перебувають у Костянтинівці зі своїми прапорами. Аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що ці кадри можуть бути згенеровані штучним інтелектом.

Згенероване штучним інтелектом відео про росіян, які нібито перебувають у Костянтинівці, червень 2026 року. Скриншот відео з російських джерел

Зазначимо, ситуація в Костянтинівці залишається важкою, і російські окупанти вже заявляють про контроль на усім містом. Але командування ЗСУ спростовує ці заяви.

Різке зростання кількості згенерованих роликів може свідчити про те, що це централізована політика Кремля, вважають аналітики.

У цьому матеріалі ми розберемо кілька таких відео та розкажемо, за якими ознаками можна розпізнати обман. Для цього ми поспілкувалися з Андрієм Юричком — журналістом та експертом із цифрової трансформації медіа й використання ШІ в журналістиці.

Водночас варто пам’ятати: технології генерації відео стрімко розвиваються. Ознаки, які сьогодні допомагають розпізнати ШІ, за рік чи два можуть уже не працювати або бути менш помітними. До того ж окремі факти можуть не працювати на мовних моделях штучного інтелекту, які навчилися виправляти свої найтиповіші помилки. Тому Андрій Юричко радить оцінювати ролики одразу за кількома критеріями та стежити за тим, як змінюються можливості генеративних моделей.

Фейкові військові, які плачуть або тікають з позицій: як окупанти використовують ШІ проти ЗСУ та що видає брехню

Найчастіше російська пропаганда генерує неправдиві ролики за участі українських військових. У них молоді бійці записують селфі, плачуть, говорять, що не хочуть помирати, або скаржаться на командування.

Згенероване росіянами відео про 23-річного солдата ЗСУ. Скриншот відео: ТСН

На одному акаунті можуть публікувати десятки подібних роликів.

Відео з “бійцями ЗСУ” у сльозах. Скриншот відео: ТСН

Експерт зазначає, що сучасним моделям ШІ усе ще складно зберігати абсолютно однакові риси обличчя у профіль, анфас і під різними кутами. Тому насамперед варто придивлятися до обличчя під час рухів головою. Між кадрами можуть непомітно змінюватися форма носа, губ, вух, розташування родимок тощо. Також змінювати вигляд можуть прикраси й аксесуари на тілі людини: сережки, окуляри, обручки, годинники.

“У швидко створених ШІ-роликах такі деталі нерідко зникають або змінюються між кадрами”, — пояснює Андрій Юричко.

Видати фейк можуть і очі. Оскільки багато генеративних моделей навчаються на фотографіях, люди на відео іноді майже не моргають або тримають очі неприродно широко розплющеними.

Ще одна характерна ознака — зуби, які під час активної артикуляції зливаються в суцільну білу смугу. Такі артефакти виникають через те, що ШІ поки що не завжди правильно відтворює складні тіні та об’єм.

Ще одна ознака, на яку варто звернути увагу, — чистота обличчя. Військові, які нібито перебувають на передовій або щойно повернулися звідти, на таких відео часто мають надто охайний вигляд — без бруду, пилу чи слідів виснаження. Складається враження, ніби ці кадри були створені для соцмереж на кшталт інстаграму. І це не випадково: саме на фотографіях із мережі штучний інтелект навчається генерувати людей.

У випадку з бійцями ЗСУ також варто дивитися на піксель, адже тривалий час ШІ не міг точно повторити візерунок камуфляжу ЗСУ. Станом на середину 2026 року ситуація з цим стала кращою, але коли ролики генерують не на якість, а на кількість, саме піксель може видати відробку.

Часом для створення образів українських військових російські пропагандисти використовують фотографії справжніх людей. Наприклад, на скриншоті нижче — “боєць ЗСУ”, помітно схожий на російського блогера Олексія Губанова (JesusAVGN), який емігрував у США.

Обличчя “бійця ЗСУ” на згенерованому відео (ліворуч) та російський блогер Олексій Губанов (праворуч). Скриншот відео — телеканал ТСН, фото з соцмереж Губанова

Нерідко згенеровані штучним інтелектом відео поширюють відомі люди. Зокрема, командир чеченського “Ахмата”, який воює проти України, Апти Алаудінов публікував відео, на якому начебто українські бійці поспіхом відступають із Мирнограда. Люди рухаються однаково (навіть на милицях), мають дивні пропорції, монотонні голоси, а їхні фігури постійно “розпливаються”. Втім, оригінал уже неможливо побачити, адже командир “Ахмата” видалив цей репост зі свого каналу. Втім, фрагменти ролика збереглися в сюжеті видання “Настоящее время”.

ШІ-відео зі “втечею бійців ЗСУ з Мирнограда”, яке поширив Алаудінов. Скриншот відео: видання “Настоящее время”

Та попри те, що окупанти нерідко видаляють ці відео після критики та розголосу від самих росіян, своє завдання вони встигають виконати — збирають десятки та сотні тисяч переглядів, і частина глядачів сприймає брехню за правду.

Вимова, перспектива, відображення: які ще ознаки можуть вказувати на підробку

На ролику, який поширив Апти Алаудінов, добре видно ще одну характерну ознаку ШІ — неприродну вимову слів та речень. Особливо це помітно на рідковживаних українських словах і прізвищах, адже більшість моделей ШІ навчаються на англомовних відео. Якщо на згенерованому відео буде слово, яке майже не трапляється в навчальних даних, ШІ будуватиме його вимову по складах. Такі слова звучать монотонно, неприродно та з неправильними наголосами або взагалі без них, і це завжди “ріже слух”.

“Для мене дуже класний показник, коли мовні моделі стикаються з українськими прізвищами, які не можуть правильно вимовити”, — зазначає Юричко.

На одному з уже видалених акаунтів публікували відео (3-й слайд), де “боєць ЗСУ” скаржиться на втрати. Тут можна звернути увагу на синхронність звуку та рухів губ.

“Навіть сучасні генератори нерідко допускають легкий асинхрон між звуком та рухами рота. Для більшості глядачів це може бути непомітним, але саме це часто видає підробку. Особливо це стосується роликів, які створювали поспіхом для соцмереж, а не дорогих комерційних проєктів”, — говорить Андрій Юричко.

Часом російські пропагандисти не докладають достатніх зусиль для створення якісних відео, що видно неозброєним оком. Особливо це видають обличчя, які “пливуть”, містять артефакти та мають неприродний вигляд. Приклад можна побачити в цьому відео.

Відео з нібито масовою здачею військових ЗСУ у полон. Скриншот: RFI

У деяких таких відео спотворення настільки сильні, що обличчя взагалі неможливо розрізнити.

Відео з нібито масовою здачею військових ЗСУ у полон. Скриншот: RFI

На багатьох згенерованих відео добре видно помилки з перспективою та пропорціями. Експерт радить придивлятися не лише до міміки й рухів людей, а й до їхнього оточення. Це можуть бути:

люди, які стоять далі від камери, але за розміром такі ж, як ті, що стоять попереду;

неприродно великі руки;

непропорційні голова, плечі чи інші частини тіла.

“Людський мозок, коли бачить таке, одразу відчуває, що щось не так, та дає сигнал про це. Це працює, навіть якщо мозок не може одразу пояснити причину своєї тривоги”, — говорить Андрій Юричко.

Ще одним детектором підробки можуть стати прозорі предмети. Слід уважно дивитися на окуляри, прозорі пляшки, вікна та інші поверхні: вони мають правильно заломлювати світло й віддзеркалювати інші об’єкти. Штучний інтелект усе ще часто помиляється під час відтворення таких ефектів.

“Найтиповіше, що видає фейк, — це окуляри і пляшки води. Мовна модель знає, що там щось має бути, і генерує у відображенні в склі що завгодно”, — наголошує експерт.

Кадр зі згенерованим бійцем ЗСУ в окулярах. Журналісти Вільного Радіо створили зображення за допомогою ШІ для прикладу

Діти, які плачуть через мобілізацію батьків, і фейкові сюжети західних медіа: які ще відео генерують окупанти

Цьогоріч у тіктоці почали масово поширюватись відео, на яких діти нібито плачуть через мобілізацію тата. Зазвичай у таких відео однакові сцени — діти в ідеально чистому одязі на дитячих майданчиках. Так окупанти намагаються впливати на емоції українців.

Згенеровані діти, які скаржаться на мобілізацію батьків. Фото: Центр протидії дезінформації

Такі відео, де людина виглядає надто “ідеально”, теж слугують ознакою, яка має насторожити.

“У реальному житті людські обличчя майже не бувають абсолютно симетричними. Тому, якщо герой ролика має майже бездоганне обличчя, гладеньку шкіру й рекламний вигляд, це може бути ще одним непрямим сигналом [підробки]. Одяг на ШІ-відео теж часто виглядає абсолютно новим”, — зауважує співрозмовник.

Навіть у відносно якісних відео можна розпізнати підробку за деталями. Насамперед слід придивлятися до волосся та вух.

“Іноді волосся може раптово змінювати колір, напрямок або буквально «врізатися» у вухо”, — говорить Андрій Юричко.

Ще одна ознака, на яку варто звертати увагу, — написи в кадрі. Штучному інтелекту досі важко генерувати написи, особливо на об’єктах, які перебувають не на передньому плані кадру. Наприклад, на відео нижче можна побачити беззмістовний напис “СКАГГКИ[” над заднім колесом машини. До того ж у кадрі поліцейська машина, а миє її чоловік у військовій формі.

Згенероване відео про поліцію та військових. Скриншот відео: TikTok/pashapets2

Хто опублікував відео та кому це вигідно: питання, які потрібно собі ставити

Акаунти, які поширюють такі ролики, нерідко “зносять” з платформ. Наприклад, у тіктоці певний час активно працював акаунт loki_777ii, на якому регулярно викладали згенеровані відео про ЗСУ, але згодом його видалили. Так само зник телеграм-канал “Степной ветер”, який публікував схожий контент, і низка тікток-акаунтів, що поширювали відео з фейковими дітьми.

Тому, окрім аналізу самого відео, експерт Андрій Юричко радить завжди перевіряти джерело його поширення. Навіть якщо здається, що ролик справжній, варто з’ясувати:

хто його опублікував;

чи це офіційний акаунт;

чи не імітує сайт або сторінка відоме медіа;

чи повідомляли про цю подію інші авторитетні джерела.

“Є приклади фейкових сайтів, які майже повністю копіювали дизайн українських медіа (наприклад, «Української правди»), але працювали під схожими адресами, додаючи цифру 1 до адреси сайту, та поширювали вигадані новини, відео і так далі”, — говорить Андрій Юричко.

Ще одна порада від експерта — дивитися не лише на деталі відео, які з часом стають усе більш досконалими, а й ставити собі логічні запитання: чи реально отримати такі кадри та кому вигідне їх поширення.

Показовий приклад — ролики з дітьми, створені для гри на емоціях.

“Мета таких низькоякісних згенерованих відео — не зробити якісний продукт, у який повірять люди. Його завдання — сформувати загальну атмосферу, фрейм уявлення людей і певну реакцію. Такі очевидно штучні ролики можуть бути ефективними, адже працюють насамперед через емоції. Хоча якщо задуматися — який у них сенс? Хіба в мережі немає справжніх відео, де чоловіків мобілізують, а їхні дівчата плачуть? Але росіянам, очевидно, треба ще більше грати на наших почуттях”, — вважає Юричко.

Які сервіси можуть стати у пригоді

У випадках, коли є сумніви щодо походження відео, його можна перевірити за допомогою спеціальних сервісів. Ось декілька з них:

За словами Андрія Юричка, деякі сучасні моделі штучного інтелекту вбудовують у згенеровані фото й відео спеціальний код. Це не водяний знак, тому людина його не бачить, однак інші ШІ-інструменти можуть виявити такі позначки під час аналізу.

Крім цього, великі відеохостинги вже теж починають маркувати ШІ-відео. Наприклад, Youtube у травні 2026 року оголосив, що його алгоритми будуть автоматично виявляти згенеровані відео та позначати їх відповідним значком.

Як Youtube позначає відео, згенеровані штучним інтелектом. Фото з блогу Youtube

Очікується, що такі ж позначки з’являться на всіх відеоплатформах. Якщо ж їх немає, а на відео помітні ознаки ШІ-генерації, варто поскаржитися на відео. Таку пораду Вільному Радіо дали працівники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Наприклад, у TikTok серед причин скарги поки немає пункту про штучний інтелект. Але ви можете обрати “інше”, і алгоритми або модератори перевірять відео та зможуть додати відповідну позначку або видалити відео чи канал через відсутність такого маркування.

Раніше журналісти Вільного Радіо розповідали, як росіяни поширювали фейкові заяви про те, що ЗСУ в Костянтинівці “ховаються під виглядом мирних жителів”. Захисники буцімто вдягають цивільний одяг поверх форми та займають верхні поверхи домівок.