Наслідки обстрілів у Донецькій області за 8 грудня 2025 року. Фото: поліція Донецької області

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Ще 1893 удари по лінії фронту та житловому сектору на підконтрольній частині Донецької області зафіксували правоохоронці протягом 8 грудня. Серед цивільних жителів регіону є загиблі та поранені, зокрема діти.

Загиблі були у Краматорську та Дружківці

Під вогнем, пише поліція у зведенні, були міста Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Миколаївка і Слов’янськ, селище Олексієво-Дружківка, села Некременне, Очеретине, Сергіївка та Софіїно-Лиман.

По Дружківці росіяни били сімома дронами різного типу — загинула людина, ще п’ятеро цивільних зазнали поранень. Пошкоджені багатоквартирний будинок, адмінбудівля та чотири цивільні авто.

По Костянтинівці російські сили вдарили авіабомбами, ствольною артилерією та безпілотниками — дві людини загинули, шестеро зазнали поранень, серед них двоє дітей: хлопчик 2020 року народження та дівчинка 2018 року. Пошкоджені п’ять багатоквартирних будинків.

У Краматорську шестеро людей, серед них двоє дітей, зазнали поранень. Росіяни здійснили сім атак, застосували керовану авіабомбу та безпілотники. Руйнувань зазнали дев’ять багатоквартирних будинків, магазин і кафе.

По Сергіївці Андріївської громади російські сили били двома безпілотниками типів “Герань-2” та “Герань-3”: поранень зазнала людина, пошкоджені багатоквартирний будинок, два приватних будинки, храм, амбулаторія й офіс.

У низці населених пунктів регіону обійшлося без жертв серед цивільних, однак є руйнування інфраструктури:

у Слов’янську після влучання дронів “Молнія-2” постраждала приватна оселя, у Миколаївці — багатоквартирний будинок і адмінбудівля, в Олексієво-Дружківці — два житлові будинки;

у Софіїно-Лимані постраждали два приватні будинки, у Некременному – приватна оселя, в Очеретиному — цивільна вантажівка.

Також поліції вдалося встановити додаткову інформацію стосовно обстрілів за 7 грудня: у Дружківці через влучання FPV-дрона в цивільне авто загинули двоє людей, а у Лимані внаслідок обстрілу був поранений.

Загалом за добу 8 грудня, згідно з підрахунками поліції, на Донеччині руйнувань зазнали 44 цивільні об’єкти, з них 27 — житлові будинки.

У ДонОВА уточнили, що обстріли фіксували також у Золотому Колодязі, Сіверську та Андріївці.

На Покровському напрямку Сили оборони відбили 43 атаки

на Лиманському напрямку , згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, російські сили здійснили 10 атак у районах Нововодяного, Шандриголового, Колодязів, Дробишевого, Зарічного та в напрямку Лимана;

на Слов’янському напрямку окупанти атакували позиції ЗСУ сім разів поблизу Ямполя, Серебрянки, Дронівки та Федорівки;

на Костянтинівському напрямку армійці країни-агресорки здійснили 16 атак у районах Олександро-Шультиного, Плещіївки, Щербинівки, Яблунівки, Русиного Яру та у бік Софіївки;

на Покровському напрямку українські військові стримали 43 атаки російських сил у районах Шахового, Федорівки, Родинського, Червоного Лиману, Никанорівки, Мирнограда, Покровська, Котлиного, Удачного, Молодецького, Дачного та у бік Новопавлівки;

на Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 17 штурмів у районах Зеленого Гаю, Січневого, Вербового, Рибного, Красногірського та Вишневого.

Нагадаємо, Сили оборони України “кілька тижнів тому” залишили частину позицій під Покровськом та Мирноградом, аби не потрапити до оточення та вирівняти фронт. Бійцям довелося відійти з району сіл Сухий Яр та Лисівка та закріпитися північніше, повідомляють медіа, посилаючись на анонімних співрозмовників серед військових.