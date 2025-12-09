Підтримайте Вільне Радіо
Ще 1893 удари по лінії фронту та житловому сектору на підконтрольній частині Донецької області зафіксували правоохоронці протягом 8 грудня. Серед цивільних жителів регіону є загиблі та поранені, зокрема діти.
Під вогнем, пише поліція у зведенні, були міста Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Миколаївка і Слов’янськ, селище Олексієво-Дружківка, села Некременне, Очеретине, Сергіївка та Софіїно-Лиман.
По Дружківці росіяни били сімома дронами різного типу — загинула людина, ще п’ятеро цивільних зазнали поранень. Пошкоджені багатоквартирний будинок, адмінбудівля та чотири цивільні авто.
По Костянтинівці російські сили вдарили авіабомбами, ствольною артилерією та безпілотниками — дві людини загинули, шестеро зазнали поранень, серед них двоє дітей: хлопчик 2020 року народження та дівчинка 2018 року. Пошкоджені п’ять багатоквартирних будинків.
У Краматорську шестеро людей, серед них двоє дітей, зазнали поранень. Росіяни здійснили сім атак, застосували керовану авіабомбу та безпілотники. Руйнувань зазнали дев’ять багатоквартирних будинків, магазин і кафе.
По Сергіївці Андріївської громади російські сили били двома безпілотниками типів “Герань-2” та “Герань-3”: поранень зазнала людина, пошкоджені багатоквартирний будинок, два приватних будинки, храм, амбулаторія й офіс.
У низці населених пунктів регіону обійшлося без жертв серед цивільних, однак є руйнування інфраструктури:
Також поліції вдалося встановити додаткову інформацію стосовно обстрілів за 7 грудня: у Дружківці через влучання FPV-дрона в цивільне авто загинули двоє людей, а у Лимані внаслідок обстрілу був поранений.
Загалом за добу 8 грудня, згідно з підрахунками поліції, на Донеччині руйнувань зазнали 44 цивільні об’єкти, з них 27 — житлові будинки.
У ДонОВА уточнили, що обстріли фіксували також у Золотому Колодязі, Сіверську та Андріївці.
Нагадаємо, Сили оборони України “кілька тижнів тому” залишили частину позицій під Покровськом та Мирноградом, аби не потрапити до оточення та вирівняти фронт. Бійцям довелося відійти з району сіл Сухий Яр та Лисівка та закріпитися північніше, повідомляють медіа, посилаючись на анонімних співрозмовників серед військових.