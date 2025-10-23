Наслідки російських атак у Донецькій області за 22 жовтня 2025 року. Фото: поліція Донеччини

2024 удари по лінії фронту та житлових кварталах у Донецькій області поліція зафіксувала у середу, 22 жовтня. За попередніми даними, через обстріли за добу в регіоні ніхто з цивільних не загинув. Однак є поранені у Краматорську та Костянтинівці.

Під вогнем були не менше восьми населених пунктів

Під російським вогнем, йдеться у зведенні від поліції, 22 жовтня перебували вісім населених пунктів: міста Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ та Миколаївка, а також селища Комишуваха, Малотаранівка, Олексієво-Дружківка та Райгородок.

У Краматорську після п’яти ударів безпілотниками різного типу зазнав поранень один цивільний. Пошкоджені автозаправка, цивільне авто, ринок, об’єкт критичної інфраструктури та торговий павільйон. По Костянтинівці росіяни також били за допомогою FPV — там поранена людина.

У ще п’яти населених пунктах поліція фіксувала руйнування після влучань:

по Дружківці били п’ятьма дронами типу “Герань-2” — пошкоджені адміністративна будівля, підприємство, нежитлове приміщення та гараж;

після влучань безпілотників “Молнія-2” у Миколаївці руйнувань зазнав багатоквартирний будинок, а у Райгородку — чотири приватні будинки й заклад освіти;

дронами били й по Комишувасі Краматорської громади, там постраждав багатоквартирний будинок, а у Малотаранівці — нежитлове приміщення.

За підрахунками поліції, за добу на Донеччині руйнувань зазнали 17 цивільних об’єктів, серед них є п’ять житлових будинків.

Начальник Донецької обласної ВА Вадим Філашкін зазначив, що під вогнем на Донеччині також були Лиман, Курицине та Сіверськ.

50 боїв за добу відбулося на Покровському напрямку

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські сили 22 жовтня здійснили чотири атаки, намагаючись просунутися в районах Дробишевого та Дерилового;

російські сили 22 жовтня здійснили чотири атаки, намагаючись просунутися в районах Дробишевого та Дерилового; на Слов’янському напрямку військовослужбовці ЗСУ відбили вісім штурмів окупантів поблизу Серебрянки, Сіверська, Виїмки та Федорівки;

військовослужбовці ЗСУ відбили вісім штурмів окупантів поблизу Серебрянки, Сіверська, Виїмки та Федорівки; на Костянтинівському напрямку окупанти атакували 11 разів у районах Плещіївки, Русиного Яру, Софіївки та Щербинівки;

окупанти атакували 11 разів у районах Плещіївки, Русиного Яру, Софіївки та Щербинівки; на Покровському напрямку зафіксували 50 бойових зіткнень у районах Володимирівки, Мирнограда, Новоекономічного, Червоного Лиману, Никанорівки, Родинського, Променя, Лисівки, Новопавлівки, Покровська, Котлиного, Удачного, Молодецького, Звірового, Дачного, Філії та в напрямку Гришиного;

зафіксували 50 бойових зіткнень у районах Володимирівки, Мирнограда, Новоекономічного, Червоного Лиману, Никанорівки, Родинського, Променя, Лисівки, Новопавлівки, Покровська, Котлиного, Удачного, Молодецького, Звірового, Дачного, Філії та в напрямку Гришиного; на Олександрівському напрямку Сили оборони зупинили 20 спроб загарбників прорвати оборону ЗСУ у районах Андріївки-Клевцового, Соснівки, Вербового, Привільного, Нововасилівки, Олександрограда та Новогригорівки.

Нагадаємо, через удар російського дрона “Ланцет” по автомобілю в Краматорську загинули двоє цивільних: журналістка телеканалу Freedom Олена Губанова, а також оператор Євген Кармазін.