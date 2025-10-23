Підтримати
У Костянтинівці та Краматорську є поранені: як минуло 22 жовтня на Донеччині (ЗВЕДЕННЯ)

В'ячеслав Попович
2024 удари по лінії фронту та житлових кварталах у Донецькій області поліція зафіксувала у середу, 22 жовтня. За попередніми даними, через обстріли за добу в регіоні ніхто з цивільних не загинув. Однак є поранені у Краматорську та Костянтинівці.

Під вогнем були не менше восьми населених пунктів

Під російським вогнем, йдеться у зведенні від поліції, 22 жовтня перебували вісім населених пунктів: міста Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ та Миколаївка, а також селища Комишуваха, Малотаранівка, Олексієво-Дружківка та Райгородок.

У Краматорську після п’яти ударів безпілотниками різного типу зазнав поранень один цивільний. Пошкоджені автозаправка, цивільне авто, ринок, об’єкт критичної інфраструктури та торговий павільйон. По Костянтинівці росіяни також били за допомогою FPV — там поранена людина.

У ще п’яти населених пунктах поліція фіксувала руйнування після влучань:

  • по Дружківці били п’ятьма дронами типу “Герань-2” — пошкоджені адміністративна будівля, підприємство, нежитлове приміщення та гараж;
  • після влучань безпілотників “Молнія-2” у Миколаївці руйнувань зазнав багатоквартирний будинок, а у Райгородку — чотири приватні будинки й заклад освіти;
  • дронами били й по Комишувасі Краматорської громади, там постраждав багатоквартирний будинок, а у Малотаранівці — нежитлове приміщення.

За підрахунками поліції, за добу на Донеччині руйнувань зазнали 17 цивільних об’єктів, серед них є п’ять житлових будинків.

Начальник Донецької обласної ВА Вадим Філашкін зазначив, що під вогнем на Донеччині також були Лиман, Курицине та Сіверськ.

Наслідки російських атак у Донецькій області за 22 жовтня 2025 року. Інфографіка від Вільного Радіо
Обстріли Краматорська 22 жовтня 2025 року
Наслідки російських атак у Донецькій області за 22 жовтня 2025 року. Фото: поліція Донеччини
Обстріли Костянтинівки 22 жовтня
Наслідки російських атак у Донецькій області за 22 жовтня 2025 року. Фото: поліція Донеччини

50 боїв за добу відбулося на Покровському напрямку

  • згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські сили 22 жовтня здійснили чотири атаки, намагаючись просунутися в районах Дробишевого та Дерилового;
  • на Слов’янському напрямку військовослужбовці ЗСУ відбили вісім штурмів окупантів поблизу Серебрянки, Сіверська, Виїмки та Федорівки;
  • на Костянтинівському напрямку окупанти атакували 11 разів у районах Плещіївки, Русиного Яру, Софіївки та Щербинівки;
  • на Покровському напрямку зафіксували 50 бойових зіткнень у районах Володимирівки, Мирнограда, Новоекономічного, Червоного Лиману, Никанорівки, Родинського, Променя, Лисівки, Новопавлівки, Покровська, Котлиного, Удачного, Молодецького, Звірового, Дачного, Філії та в напрямку Гришиного;
  • на Олександрівському напрямку Сили оборони зупинили 20 спроб загарбників прорвати оборону ЗСУ у районах Андріївки-Клевцового, Соснівки, Вербового, Привільного, Нововасилівки, Олександрограда та Новогригорівки.

Нагадаємо, через удар російського дрона “Ланцет” по автомобілю в Краматорську загинули двоє цивільних: журналістка телеканалу Freedom Олена Губанова, а також оператор Євген Кармазін.

 

