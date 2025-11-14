Наслідки російських атак у Донецькій області за 13 листопада 2025 року. Фото: поліція Донеччини

Ще 2294 удари по території підконтрольної частини Донецької області завдали російські загарбники протягом 13 листопада. Удари були спрямовані на лінію фронту та житлові квартали регіону. Серед цивільних є троє поранених, однак вже третій день поспіль обходиться без загиблих.

У Костянтинівці росіяни били по автомобілю міської військової адміністрації

Міста Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Миколаївка та Святогірськ, селища Олександрівка і Святогорівка, а також села Золоті Пруди та Степи були під вогнем на Донеччині 13 листопада. Про це йдеться у зведенні від поліції.

У Костянтинівці росіяни вдарили FPV-дроном по евакуаційному авто, яке належить Костянтинівській міській ВА. Поранень зазнали двоє цивільних.

Ще одна людина поранена у Краматорську, по місту за добу шість разів били дронами різного типу. Постраждали приватний будинок, магазин, нежитлове приміщення, об’єкт інфраструктури та автомобіль.

В інших населених пунктах фіксують руйнування через обстріли:

по Дружківці росіяни били трьома FPV-дронами, там пошкоджені приватний будинок, адмінбудівля, гараж та цивільна автівка;

по Миколаївці росіяни запустили три 250-кілограмові авіабомби, руйнувань зазнав інфраструктурний об’єкт;

у Святогірську після влучання FPV-дрона постраждала вантажівка;

двома дронами “Герань-2” росіяни били по Золотих Прудах, що в Краматорському районі. Там постраждала оселя;

в Олександрівці дрон “Ланцет” пошкодив авто на трасі.

За добу, підрахували правоохоронці, руйнувань на Донеччині зазнав 21 цивільний об’єкт, з яких три — це житлові будинки.

Під вогнем були й Добропілля (Криворізька громада) та Сіверськ, уточнив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Під Покровськом впала кількість атак

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на 13 листопада на Лиманському напрямку російські сили атакували 13 разів у районах населених пунктів Новий Мир, Глущенкове, Новомихайлівка, Дружелюбівка, Греківка, Твердохлібове, Ставки та Лиман;

на Слов’янському напрямку дев’ять атак провели окупанти поблизу Ямпіль, Серебрянка, Сіверськ та Федорівка;

на Костянтинівському напрямку росіяни провели ще 16 атак поблизу населених пунктів Плещіївка, Олександро-Шультине, Щербинівка, Русин Яр та Софіївка;

на Покровському напрямку українські військові зупинили 51 атаку (днем раніше там фіксували 81 штурм) у районах населених пунктів Сухецьке, Шахове, Білицьке, Разіне, Родинське, Дорожнє, Червоний Лиман, Покровськ, Мирноград, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та Філія;

на Олександрівському напрямку Сили оборони відбили ще 12 атак на позиції українських військових. Бої тривали поблизу Ялти, Олександрополя, Єгорівки, Першотравневого та Рибного.

Нагадаємо, армія країни-агресорки продовжує тиснути на українські позиції на Покровському напрямку за допомогою малих штурмових груп та бронетехніки. Росіяни намагаються захопити Покровськ й взяти Мирноград в оперативне оточення, вдаючись для цього до різних тактик, зокрема заборонених: росіяни переодягаються у цивільних та військових ЗСУ.