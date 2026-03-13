Зробити резюме статті: (ChatGPT)
12 березня 2026 року російські загарбники продовжували завдавати ударів по підконтрольній частині Донецької області, поліції вдалося зафіксувати 1771 таку атаку по лінії фронту та житлових кварталах. Серед цивільних мешканців регіону вкотре є втрати, зокрема у Краматорську та Лимані гинули люди. Водночас на фронті триває російський наступ. Розповідаємо про ситуацію на Донеччині за добу.
У своєму зведенні поліція повідомляє, що минулої доби фіксувала російські у містах Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Миколаївка та Слов’янськ, селищах Райгородок та Шабельківка, селах Маяки та Тетянівка.
У Костянтинівці після артилерійського обстрілу загинула одна людина, пошкоджений приватний будинок. Ще одна людина загинула у Лимані.
По Дружківці били чотирма 250-кілограмовими авіабомбами і ще трьома FPV-дронами — постраждали шестеро цивільних. Руйнувань зазнали також два приватні будинки й цивільне авто.
У Краматорську російські дрони пошкодили адміністративну будівлю та два автомобілі. У Шабельківці й Тетянівці руйнувань зазнали по одному приватному будинку, у Райгородку — три господарські споруди.
За підрахунками поліції, за добу на Донеччині зазнали руйнувань 13 цивільних об’єктів, зокрема п’ять житлових будинків.
Начальник ДонОВА Вадим Філашкін зазначив, що також російські удари від ранку 12 березня по ранок 13 березня фіксували у Малинівці, Сергіївці, Очеретиному, Староварварівці та Різниківці.
Нагадаємо, пенсіонерку з Краматорська засудили до 15 років ув’язнення за державну зраду. Слідчі встановили, що жінка передавала російському військовому інформацію про позиції українських військових і наслідки обстрілів у місті, а також модерувала проросійську спільноту в соцмережі.