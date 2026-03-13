Наслідки російських атак у Донецькій області за 12 березня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

12 березня 2026 року російські загарбники продовжували завдавати ударів по підконтрольній частині Донецької області, поліції вдалося зафіксувати 1771 таку атаку по лінії фронту та житлових кварталах. Серед цивільних мешканців регіону вкотре є втрати, зокрема у Краматорську та Лимані гинули люди. Водночас на фронті триває російський наступ. Розповідаємо про ситуацію на Донеччині за добу.

Щонайменше 10 населених пунктів були під вогнем

У своєму зведенні поліція повідомляє, що минулої доби фіксувала російські у містах Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Миколаївка та Слов’янськ, селищах Райгородок та Шабельківка, селах Маяки та Тетянівка.

У Костянтинівці після артилерійського обстрілу загинула одна людина, пошкоджений приватний будинок. Ще одна людина загинула у Лимані.

По Дружківці били чотирма 250-кілограмовими авіабомбами і ще трьома FPV-дронами — постраждали шестеро цивільних. Руйнувань зазнали також два приватні будинки й цивільне авто.

У Краматорську російські дрони пошкодили адміністративну будівлю та два автомобілі. У Шабельківці й Тетянівці руйнувань зазнали по одному приватному будинку, у Райгородку — три господарські споруди.

За підрахунками поліції, за добу на Донеччині зазнали руйнувань 13 цивільних об’єктів, зокрема п’ять житлових будинків.

Начальник ДонОВА Вадим Філашкін зазначив, що також російські удари від ранку 12 березня по ранок 13 березня фіксували у Малинівці, Сергіївці, Очеретиному, Староварварівці та Різниківці.

На Костянтинівському напрямку було більше атак, ніж під Покровськом

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські військові атакували сім разів у бік Ставок, Лиману та Дробишевого;

на Слов’янському напрямку окупанти вісім разів намагалися просунутися вперед у бік Кривої Луки, Рай-Олександрівки, Різниківки та в районах Ямполя, Закітного, Платонівки;

на Костянтинівському напрямку російські сили провели 28 атак у бік Костянтинівки, Іллінівки, Іванопілля, Степанівки, Новопавлівки, Софіївки та в районах Плещіївки й Русиного Яру;

на Покровському напрямку армійці країни-агресорки провели 27 штурмових дій у районах Мирнограда, Родинського, Котлиного, Удачного, Новомиколаївки, Новопідгороднього та в бік Кучерового Яру, Новоолександрівки, Білицького, Гришиного й Новопавлівки;

на Олександрівському напрямку загарбники атакували вісім разів — у районах Рибного, Березового, Олександрограда та Новогригорівки.

Нагадаємо, пенсіонерку з Краматорська засудили до 15 років ув’язнення за державну зраду. Слідчі встановили, що жінка передавала російському військовому інформацію про позиції українських військових і наслідки обстрілів у місті, а також модерувала проросійську спільноту в соцмережі.