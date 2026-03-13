Фото: Flickr/Cal Injury Lawyer

Пенсіонерку з Краматорська засудили до 15 років ув’язнення за державну зраду. Слідчі встановили, що жінка передавала російському військовому інформацію про позиції українських військових і наслідки обстрілів у місті, а також модерувала проросійську спільноту в соцмережі.

Про це йдеться у вироку Дніпровського районного суду.

За матеріалами справи, жителька Краматорська познайомилася з російським військовослужбовцем у соціальних мережах. Спілкування почалося у 2024 році через “Одноклассники”, а згодом продовжилося у месенджері Telegram. Жінка знала, що її співрозмовник служить у Збройних силах Росії та бере участь у бойових діях проти України.

Під час листування військовий почав просити допомоги зі збором інформації. Зокрема — повідомляти про місця розташування українських військових та наслідки російських обстрілів. Жінка погодилася і почала передавати такі дані.

У березні 2024 року вона надіслала російському військовому інформацію про розташування підрозділів Сил оборони на території заводу у Краматорську. Через кілька днів вона знову передала аналогічні відомості про українських військових у тому ж районі.

Крім цього, засуджена повідомляла співрозмовнику про наслідки російських обстрілів у місті. Зокрема, вона передавала інформацію про результати ударів по території магазину “Епіцентр” у Краматорську та про обстріл міського аеродрому.

У червні 2025 року жінка також надіслала російському військовому інформацію про можливе місце зберігання боєкомплекту українських військових поблизу сіл Новоселівка та Білокузьминівка Краматорського району.

Окрім передачі інформації, вона поширювала проросійські матеріали у соцмережах. У суді встановили, що жінка публікувала дописи з прославленням російських військових та модерувала спільноту в “Одноклассниках”, де адміністратором був той самий російський військовий.

Під час судового розгляду обвинувачена повністю визнала провину. Вона підтвердила обставини, викладені в обвинувальному акті, та попросила суд суворо її не карати.

Суд визнав жінку винною у державній зраді, а також у поширенні матеріалів, що виправдовують російську агресію проти України. За сукупністю злочинів їй призначили 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

До набрання вироком законної сили засуджена перебуватиме під вартою. У строк покарання зарахують час попереднього ув’язнення з червня 2025 року.

Суд також постановив конфіскувати мобільні телефони, через які жінка передавала інформацію, та стягнути з неї понад 15 тисяч гривень витрат на проведення експертиз.

Раніше ми писали, що СБУ затримала ексначальника цеху машинобудівного заводу з Краматорська: він міг наводити російські удари.