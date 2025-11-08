Велосипед мешканця Костянтинівки, загиблого 8 листопада внаслідок атаки російського дрона. Скриншот з відео Сергія Горбунова

Сьогодні, 8 листопада, в Костянтинівці російський FPV-дрон поцілив у мешканця міста, який їхав на велосипеді. Отримані травми виявилися несумісними з життям чоловіка.

Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

За словами очільника громади, чоловік пересувався на велосипеді, коли став жертвою атаки російського дрона. Отримані ним поранення виявилися несумісними з життям.

“Цей випадок — ще одне нагадування про цинічні дії ворога, який продовжує цілеспрямовано атакувати мирне населення”, — наголосив Горбунов.

Пошкоджень інфраструктури та житлових будинків не зафіксували.

Начальник міської ВА закликав мешканців Костянтинівки евакуюватися до більш безпечних регіонів України та берегти себе й рідних.

З усіх питань евакуації можна звертатися за телефоном: (093)420-18-83.

Нагадаємо, цього ж дня у Краматорському районі загинув старший дільничний офіцер Волноваського райвідділу поліції Чингиз Гурбанов. Російський дрон поцілив у його службовий автомобіль під час виконання обов’язків.