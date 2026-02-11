У Костянтинівці визнали знищеними багатоповерхівки ще за 13 адресами: список

Руйнування у Костянтинівці. Ілюстративне фото: 24 ОМБр імені короля Данила

Влада Костянтинівки підтвердила знищення багатоповерхівок ще за 13 адресами. Частину будинків вважають зруйнованими повністю, а в інші визнають руйнування лише частини під’їздів — обстеження проводили дистанційно. Хто з власників зможе податися на компенсації — читайте далі.

Про це повідомили у Костянтинівській МВА.

Там розповіли, що місцева спеціалізована комісія вчергове дистанційно обстежила та визнала факт знищення осель. До нового переліку увійшли ще 13 адрес:

вулиця Костянтина Острозького, 298;

проспект Свободи, 162;

проспект Свободи, 136, 4 під’їзд, квартири з 46 по 60;

вулиця 6-вересня, 18;

вулиця Бульварна, 32;

вулиця Європейська, 40;

площа Перемоги, 18;

вулиця Абрамова, 21;

вулиця Безнощенка, 6, 1-2 під’їзд, квартири з 1 по 30;

бульвар Космонавтів, 26;

вулиця Княгині Ольги, 23, 1-2 під’їзд, квартири з 1 по 18;

вулиця Кирила Вініченка, 51;

вулиця Кирила Вініченка, 3, 1-4 під’їзд, квартири з 1 по 60.

Зі слів посадовців, власники квартир у будинках за вказаними адресами можуть подати заяву на компенсацію через застосунок “Дія”. Отримати консультації з цих питань можна за номером телефону: +38 (066) 349-51-30.

Нагадаємо, раніше профільна комісія при Костянтинівській МВА дистанційно встановила факти знищення нерухомості за 14 адресами у місті.