У Костянтинівці визнали знищеними багатоповерхівки ще за 13 адресами: список

Богдан Комаровський
Влада Костянтинівки підтвердила знищення багатоповерхівок ще за 13 адресами. Частину будинків вважають зруйнованими повністю, а в інші визнають руйнування лише частини під’їздів — обстеження проводили дистанційно. Хто з власників зможе податися на компенсації — читайте далі. 

Про це повідомили у Костянтинівській МВА.

Там розповіли, що місцева спеціалізована комісія вчергове дистанційно обстежила та визнала факт знищення осель. До нового переліку увійшли ще 13 адрес:

  • вулиця Костянтина Острозького, 298;
  • проспект Свободи, 162;
  • проспект Свободи, 136, 4 під’їзд, квартири з 46 по 60;
  • вулиця 6-вересня, 18;
  • вулиця Бульварна, 32;
  • вулиця Європейська, 40;
  • площа Перемоги, 18;
  • вулиця Абрамова, 21;
  • вулиця Безнощенка, 6, 1-2 під’їзд, квартири з 1 по 30;
  • бульвар Космонавтів, 26;
  • вулиця Княгині Ольги, 23, 1-2 під’їзд, квартири з 1 по 18;
  • вулиця Кирила Вініченка, 51;
  • вулиця Кирила Вініченка, 3, 1-4 під’їзд, квартири з 1 по 60.

Зі слів посадовців, власники квартир у будинках за вказаними адресами можуть подати заяву на компенсацію через застосунок “Дія”. Отримати консультації з цих питань можна за номером телефону: +38 (066) 349-51-30.

Нагадаємо, раніше профільна комісія при Костянтинівській МВА дистанційно встановила факти знищення нерухомості за 14 адресами у місті.

