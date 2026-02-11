У Костянтинівці визнали знищеними багатоповерхівки ще за 13 адресами: список

Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Влада Костянтинівки підтвердила знищення багатоповерхівок ще за 13 адресами. Частину будинків вважають зруйнованими повністю, а в інші визнають руйнування лише частини під’їздів — обстеження проводили дистанційно. Хто з власників зможе податися на компенсації — читайте далі.
Про це повідомили у Костянтинівській МВА.
Там розповіли, що місцева спеціалізована комісія вчергове дистанційно обстежила та визнала факт знищення осель. До нового переліку увійшли ще 13 адрес:
Зі слів посадовців, власники квартир у будинках за вказаними адресами можуть подати заяву на компенсацію через застосунок “Дія”. Отримати консультації з цих питань можна за номером телефону: +38 (066) 349-51-30.
Нагадаємо, раніше профільна комісія при Костянтинівській МВА дистанційно встановила факти знищення нерухомості за 14 адресами у місті.