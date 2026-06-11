Костянтинівка. Ілюстративне фото: пресслужба 24-ї ОМБР імені Короля Данила

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Влада Костянтинівки підтвердила знищення квартир ще за 29 адресами. Частину будинків вважають зруйнованими повністю, а в інших визнають руйнування лише частини під’їздів — обстеження проводили дистанційно. Розповідаємо, хто з власників зможе податися на компенсації.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з оновленого переліку, який опублікувала Костянтинівська МВА.

За документом, у списках зʼявилися 29 нових адрес — деякі будинки там визнали повністю зруйнованими, а в інших лише частину підʼїздів:

м. Костянтинівка, вул. Білих Янголів, 166;

м. Костянтинівка, вул. Білих Янголів, 306. Квартири 1-12;

м. Костянтинівка, вул. Безнощенко, 10. Квартири 76-127;

м. Костянтинівка, вул. Європейська, 44;

м. Костянтинівка, вул. Іллінівська, 3-а. Квартири 1-60;

м. Костянтинівка, вул. Іллінівська, 7. Квартири 1-30;

м. Костянтинівка, вул. Інженерна, 15. Квартири 1-12;

м. Костянтинівка, вул. Кирила Вініченка, 45. Квартири 1-144;

м. Костянтинівка, вул. Княгині Ольги, 17. Квартири 1-40;

м. Костянтинівка, вул. Княгині Ольги, 19. Квартири 1-76;

м. Костянтинівка, вул. Княгині Ольги, 22. Квартири 1-12;

м. Костянтинівка, вул. Княгині Ольги, 23. Квартири 1-42;

м. Костянтинівка, вул. Княгині Ольги, 24. Квартири 1-12;

м. Костянтинівка, вул. Княгині Ольги, 30. Квартири 1-12;

м. Костянтинівка, вул. Княгині Ольги, 32. Квартири 1-12;

м. Костянтинівка, вул. Космонавтів, 6;

м. Костянтинівка, вул. Космонавтів, 8;

м. Костянтинівка, вул. Молодіжна, 2;

м. Костянтинівка, вул. Молодіжна, 8. Квартири 1-8;

м. Костянтинівка, вул. Молодіжна, 9. Квартири 1-34;

м. Костянтинівка, вул. Олекси Тихого, 266;

м. Костянтинівка, вул. Перемоги, 4;

м. Костянтинівка, вул. Степана Бандери, 45. Квартири 1-90;

м. Костянтинівка, вул. Торецька, 41;а

м. Костянтинівка, вул. Трудова, 465;

м. Костянтинівка, вул. Харківська, 38;

м. Костянтинівка, вул. Харківська, 40. Квартири 1-18;

м. Костянтинівка, вул. Хмельницького, 6. Квартири 1-14;

м. Костянтинівка, вул. Хмельницького, 22. Квартири 1-24.

Власники квартир у будинках за вказаними адресами можуть подати заяву на компенсацію через застосунок “Дія”. Отримати консультації з цих питань можна за номером телефону: +38 (066) 349-51-30.

На червень 2026-го у Костянтинівці частково або повністю визнали знищеними багатоповерхівки за 224 адресами. Попередній список можна знайти за цим посиланням.

Нагадаємо, журналісти Вільного Радіо в окремому матеріалі розповіли, чи законно визнавати будинок зруйнованим лише частково, чи може “ціліша” частина бути справді придатною до життя і як мешканцям бути в такій ситуації.