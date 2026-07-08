У Костянтинівці визнали знищеними ще 12 багатоквартирних будинків: які адреси

Ілюстративне фото Костянтинівки у квітні 2026 року: 24 бригада ЗСУ

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Місцева влада охопленої боями Костянтинівської громади 7 липня оприлюднила оновлений перелік багатоквартирних будинків Костянтинівки, офіційно визнаних знищеними. Список поповнили 12 нових адрес. Окрім того, одну багатоповерхівку, яку раніше вважали знищеною частково, тепер визнали знищеною повністю. Нагадаємо, визнання нерухомості знищеною — умова для отримання компенсації. Розповідаємо, мешканці яких будинків тепер можуть звернутися за нею.

Оновлений перелік опублікували на офіційному сайті Костянтинівської міської військової адміністрації.

Перелік поповнили будинки за наступними адресами:

м. Костянтинівка, вул. Дзеркальна (Шмідта), 51;

м. Костянтинівка, вул. Дружби (Ціолковського), 28-а;

м. Костянтинівка, вул. Дружби (Ціолковського), 34;

м. Костянтинівка, вул. Іллінівська (Калмикова), 11;

м. Костянтинівка, вул. Кирила Вініченка (Громова), 31;

м. Костянтинівка, вул. Незалежності (Октябрська), 197;

м. Костянтинівка, вул. Незалежності (Октябрська), 199;

м. Костянтинівка, вул. Свободи (Ломоносова), 133;

м. Костянтинівка, вул. Степана Бандери (Леваневського), 26;

м. Костянтинівка, вул. Степана Бандери (Леваневського), 34;

м. Костянтинівка, вул. Степана Бандери (Леваневського), 36;

м. Костянтинівка, вул. Степана Бандери (Леваневського), 38.

У будинку на Дружби, 30 раніше вважали знищеними квартири 1-15, однак тепер — всі.

Власники нерухомості за цими адресами можуть подати заяву на компенсацію через застосунок “Дія”. Відповідні консультації у Костянтинівській громаді надають телефоном: +38 (066) 349-51-30.

Нагадаємо, 5 липня російська сторона заявила про готовність передати Україні тіла загиблих військовослужбовців, які нібито перебувають у Костянтинівці. Провести передачу запропонували у зв’язку зі “звільненням” міста російськими військами. Українська влада та військові на пропозицію не відповіли. Водночас у ЗСУ спростовують захоплення Костянтинівки.