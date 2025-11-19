Наслідки російських атак у Донецькій області за 18 листопада 2025 року. Фото: поліція Донеччини

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

1929 російських ударів по підконтрольній українському уряду частині Донецької області зафіксувала поліція протягом 18 листопада. Під вогнем знову були як лінія фронту, так і житлові квартали. Не обійшлося без втрат серед цивільних мешканців, найбільше — у Костянтинівці.

По Костянтинівці били з артилерії, там загинула людина, є поранені

Згідно зі зведенням від поліції, за добу 18 листопада російські влучання фіксували у дев’яти населених пунктах Донецької області: Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Миколаївка, Слов’янськ, селища Олексієво-Дружківка, Старорайське, село Рай-Олександрівка. Для ударів Росія застосовувала дрони, артилерію різних типів та авіабомби.

По прифронтовій Костянтинівці росіяни били з РСЗВ “Смерч”, зі ствольної артилерії та за допомогою FPV-дрона. Там загинула одна цивільна людина, поранені ще двоє. Постраждали сім багатоквартирних будинків, торгівельний павільйон, пункт незламності та музей.

У Олексієво-Дружківці через влучання з FPV поранень зазнала одна людина, постраждало цивільне авто. Через обстріли постраждали три оселі.

У ще чотирьох населених пунктах фіксують руйнування внаслідок влучань:

по Дружківці били з РСЗВ “Ураган” та FPV-дроном — постраждали п’ять будинків, два нежитлові приміщення, шиномонтажний бокс, цивільне авто та критична інфраструктура;

на Слов’янськ скинули ще дві 250-кілограмові авіабомби — є руйнування у промисловій зоні;

у Лимані постраждав приватний будинок;

у Рай-Олександрівці після влучання 250-кілограмової авіабомби постраждали приватний будинок, гараж, господарська споруда та автівка.

Після опівночі (близько 02:30) росіяни били чотирма дронами “Герань-2” по Дмитро-Дар’ївці Олександрівської громади. Там поранень зазнала одна людина, пошкоджені дев’ять будинків, заклад освіти та критична інфраструктура.

Загалом за добу поліція нарахувала, що руйнувань зазнали 33 цивільні об’єкти на Донеччині. Серед них 17 — це житлові будинки.

Під вогнем також був Сіверськ, уточнив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

На Покровському напрямку Сили оборони відбили 50 атак

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку українські військові фіксували сім атак. Російські сили намагалися просунутися в бік Коровиного Яру, Ставків, Дробишевого, Лимана та Олександрівки;

на Слов’янському напрямку підрозділи ЗСУ відзначали вісім атак окупантів. Спроби просування фіксували біля Серебрянки, Ямполя, Федорівки, а також у напрямках Сіверська й Званівки;

на Краматорському напрямку два бої відбувалися поблизу Бондарного та Віролюбівки;

на Костянтинівському напрямку армійці країни-агресорки атакували у 19 випадках. Тиск здійснювали в районах Щербинівки, Русиного Яру, а також у напрямках Костянтинівки, Степанівки й Софіївки;

на Покровському напрямку ЗСУ зупинили 50 штурмів і наступальних дій загарбників. Атаки відзначали поблизу Шахового, Нового Шахового, Червоного Лимана, Мирнограда, Покровська, Звірового, Новоекономічного, Новопавлівки, Рівного, Котлиного, Удачного, Молодецького, Філії та Дачного;

на Олександрівському напрямку військовослужбовці ЗСУ стримували 18 атак окупантів у районах Зеленого Гаю, Соснівки, Вербового, Олексіївки, Привільного, Рівнопілля, Рибного, Павлівки й Красногірського.

Нагадаємо, 48 ракет різних типів та 470 дронів запустила по Україні країна-агресорка у ніч на 19 листопада. Під вогонь знову потрапила українська енергетика, через що у низці регіонів запровадили аварійні знеструмлення. Через обстріли постраждала низка населених пунктів у різних регіонах країни, найбільш трагічні наразі наслідки у Тернополі.