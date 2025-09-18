Наслідки російських атак у Донецькій області 17 вересня 2025 року. Фото: поліція Донеччини

За 17 вересня російські загарбники завдали не менше 2 327 ударів по території Донецької області, концентруючи вогонь на лінії фронту та житлових кварталах регіону. За підрахунками поліції, через удари постраждали не менше 11 населених пунктів. Знову не обійшлося без загиблих серед цивільних: життя двох людей обірвалися в Костянтинівці. Поранень зазнали ще 11 людей на Донеччині.

У Костянтинівці, Дружківці та Новодонецькому були жертви

Під вогнем, згідно зі зведенням від поліції, 17 вересня на Донеччині були міста Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ та Лиман, селища Донецьке, Новодонецьке та Райгородок, села Василівська Пустош, Староварварівка та Тетянівка.

Для ударів по населених пунктах армія країни-агресорки застосовувала артилерію, авіабомби та артилерію.

По Костянтинівці били 12 разів бомбами, дронами й артилерією. Загинули двоє людей, поранені ще троє. Постраждали шість багатоквартирних та 26 приватних будинків, а також ще один заклад освіти.

У Дружківці — п’ятеро поранених, по місту били 10 разів дронами різних типів. Постраждали лікарня, адмінбудівля, торгівельний кіоск та дев’ять одиниць автотранспорту.

По Новодонецькому росіяни били з РСЗВ “Смерч” — поранені троє людей, зокрема дитина 2014 року народження. Руйнувань зазнали три багатоквартирних будинки, чотири гаражі та цивільний автомобіль.

У інших населених пунктах руйнувань зазнали об’єкти цивільної інфраструктури:

у Краматорську через атаку чотирма дронами постраждали дві оселі та готель;

у Василівській Пустоші два безпілотники пошкодили дві оселі й автівку;

у Лимані постраждало одне домогосподарство та три дачні будинки;

по Райгородку цілили два дрони “Молнія-2” — пошкоджені чотири приватні будинки;

у Донецькому постраждала оселя;

під вогнем було й Добропілля. По місту били чотири рази, зокрема FPV-дронами. Постраждав один багатоквартирний та шість приватних будинків.

Руйнувань за добу зазнали 76 цивільних об’єктів, підрахували в поліції. З них 51 — житлові будинки.

Начальник Донецької обласної ВА Філашкін зауважив, що під вогнем також були Криворіжжя, Яцьківка, Малинівка, Никонорівка, Рай-Олександрівка, Олександрівка, Іверське, Андріївка та Сіверськ.

Сили оборони відбили 69 атак на Покровському напрямку

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку 17 вересня відбулася 21 атака російських військових. Вони намагалися просунутися вперед поблизу населених пунктів Зарічне, Ставки, Торське, Новомихайлівка, Дружелюбівка, Шандриголове, Середнє та Колодязі;

17 вересня відбулася 21 атака російських військових. Вони намагалися просунутися вперед поблизу населених пунктів Зарічне, Ставки, Торське, Новомихайлівка, Дружелюбівка, Шандриголове, Середнє та Колодязі; у районах Григорівки, Дронівки, Серебрянки, Виїмки, Федорівки й у напрямку Ямполя на Сіверському напрямку окупанти здійснили 14 атак на позиції українських військових;

окупанти здійснили 14 атак на позиції українських військових; на Краматорському напрямку фіксували п’ять боїв. Загарбники атакували поблизу Часового Яру, Ступочок, Предтечиного та в напрямку Никифорівки;

фіксували п’ять боїв. Загарбники атакували поблизу Часового Яру, Ступочок, Предтечиного та в напрямку Никифорівки; на територіях Щербинівки, Плещіївки, Катеринівки, Русиного Яру, Полтавки та у бік Миколайпілля армійці країни-агресорки провели 17 атак на Торецькому напрямку ;

; у районах Володимирівки, Никанорівки, Золотого Колодязя, Новоекономічного, Шахового, Лисівки, Муравки, Звірового, Молодецького, Родинського, Миролюбівки, Променя, Новоукраїнки, Нового Шахового та в напрямках Покровська, Новопавлівки й Нового Донбасу Сили оборони зупинили 69 штурмів і наступальних дій російських сил на Покровському напрямку ;

; на Новопавлівському напрямку окупанти атакували 22 рази. Атаки зафіксовані біля Олександрограда, Толстого, Піддубного, Воскресенки, Комишувахи, Новогеоргіївки, Ольгівського та Іванівки.