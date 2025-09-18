У Краматорськ змогли повернути газ 170 абонентам: скільки ще без нього

Газовики відновлюють мережі газопостачання. Ілюстративне фото: "Донецькоблгаз"

Фахівцям вдалося повернути газ 170 абонентам у Краматорську, однак ще майже 700 залишаються без нього. Блакитне паливо зникло у деяких багатоповерхівках через російську атаку у ніч на 15 вересня.

Про це повідомили в АТ “Донецькоблгаз”.

Там кажуть, що у місті триває відновлення газопостачання жителям багатоквартирних будинків, які опинились без блакитного палива внаслідок атаки військ країни-агресорки від 15 вересня.

Зокрема, минулої доби — 17 вересня — фахівцям вдалося відремонтувати системи для споживачів чотирьох багатоповерхівок — це 170 абонентів. Наразі роботи тривають.

До кінця тижня газовики Краматорського УГГ планують відновити постачання ще у ще шести будинках. Фахівці вкотре зазначили: відновлення розподілу газу можливе після надання Оператору ГРМ актів про справність димових і вентиляційних каналів.

Нагадаємо, російські загарбники у ніч на 15 вересня атакували Краматорськ авіабомбами. Боєприпаси влучили у центр міста, через що зазнали поранень дев’ятеро людей.