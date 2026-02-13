Гігієнічні набори. Ілюстративне фото: Вільне радіо

Сім’ї з дітьми до 18 років включно, які нині проживають у Краматорській громаді можуть отримати гігієнічні набори від UNICEF та фонду “Янголи спасіння”. Для цих громадян вже відкрили форму для реєстрації.

Про це повідомили у Краматорській міській раді.

Відповідну допомогу можуть отримати як люди, зареєстровані у громаді, так і сім’ї ВПО, які там нині проживають.

Щоб податися на допомогу, одному з батьків або офіційному опікуну потрібно до 18:00 28 лютого заповнити реєстраційну форму українською мовою. Заявку можна подати за посиланням.

Після цього заявникам, які коректно виконали всі умови, зателефонують оператори для підтвердження участі.

Під час отримання наборів, попередили у Краматорській міськраді, потрібно буде надати оригінали таких документів:

паспорт;

ідентифікаційний код;

документи, що підтверджують зазначену в заявці категорію вразливості;

документи всіх дітей до 18 років (паспорт або свідоцтво про народження) та їхні ІПН — для перевірки фактичного складу домогосподарства.

Нагадаємо, від 16 по 25 лютого Норвезька рада у справах біженців (NRC) знову прийматиме заявки від українців, яким потрібна грошова допомога. Підтримку й надалі надаватимуть обраним домогосподарствам, які були змушені покинути свій дім через війну, повернулися до звільнених територій або проживають на території, де тривають бойові дії.