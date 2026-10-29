У Краматорській громаді заборонили богослужіння та масові релігійні заходи

Наслідки російських атак по храмах у Краматорській громаді, 25 жовтня 2026 року. Фото: УПЦ

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У Краматорській громаді більше не можна проводити організовані богослужіння та інші масові релігійні заходи. Таке рішення ухвалили через погіршення безпекової ситуації на тлі активних бойових дій.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з розпорядження начальника Краматорської міської військової адміністрації Олександра Гончаренка від 13 жовтня 2026 року.

Обмеження поширюються на організовані богослужіння, релігійні обряди й церемонії, процесії, хресні ходи та інші масові заходи релігійного характеру, під час яких люди збираються в одному місці.

У МВА пояснюють, що заборона має допомогти зберегти життя та здоров’я цивільних.

Розпорядження ухвалили на виконання рішення Ради оборони Донецької області від 7 жовтня 2026 року. Воно стосується населених пунктів, які належать до територій активних бойових дій. Уся Краматорська громада входить до цього переліку.

Раніше місцева влада лише закликала людей уникати масових зібрань. Зокрема, навесні 2026 року перед Великоднем жителів Краматорська просили молитися вдома або в укриттях.

Того ж дня аналогічну заборону запровадили у Слов’янській громаді. Там обмежили не лише релігійні заходи, а й мирні зібрання, мітинги та демонстрації. Подібні обмеження у Слов’янську вже діяли з 2023 року, але згодом втратили чинність.

Нагадаємо, 26 жовтня через російські обстріли пошкоджень зазнали Покровський храм у Краматорську та Миколаївський у Шабельківці.