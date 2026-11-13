Де лінія фронту на Донеччині 13 листопада 2026 року: зведення від ОВА, поліції та ЗСУ

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Поліція за добу зафіксувала ще 1 502 удари російської армії по підконтрольній частині Донецької області. Атаки припали по лінії фронту та житлових кварталах регіону — серед цивільних вкотре не обійшлося без загиблих та поранених. Цього разу всі вони були в Краматорську та Біленькому. Розповідаємо про ситуацію в регіоні.
За даними поліції, під вогнем 12 листопада перебували міста Дружківка, Краматорськ та Слов’янськ, селища Біленьке й Олександрівка, а також село Михайлівка.
Краматорськ росіяни обстріляли 10 разів, з яких чотири — авіабомбами. За уточненими даними, загинули три людини, поранені ще шестеро. Пошкоджені 16 багатоквартирних і один приватний будинки, автомобіль.
У Біленькому загинула одна людина, поранена ще одна.
У Михайлівці російські війська пошкодили приватний будинок, храм, заклад освіти, їдальню, будинок дозвілля, три об’єкти інфраструктури та пам’ятник братської могили.
Загалом за добу поліція фіксувала руйнування ще 29 цивільних об’єктів, з них 18 — житлові будинки.
Начальник ДонОВА Філашкін додатково уточнив, що влучання за добу були по Білозерському та Сергіївці Андріївської громади.
Нагадаємо, в Офісі президента відреагували на пропозицію лідера Росії Володимира Путіна провести гуманітарну місію в Костянтинівці, базуючись на досвіді проведення операції в Олешках Херсонської області. Там припускають, що окупанти можуть використати цю ініціативу для введення військових до міста.