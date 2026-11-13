Де лінія фронту на Донеччині 13 листопада 2026 року: зведення від ОВА, поліції та ЗСУ

Наслідки атак по Донецькій області за 12 листопада 2026 року. Фото: поліція Донеччини

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Поліція за добу зафіксувала ще 1 502 удари російської армії по підконтрольній частині Донецької області. Атаки припали по лінії фронту та житлових кварталах регіону — серед цивільних вкотре не обійшлося без загиблих та поранених. Цього разу всі вони були в Краматорську та Біленькому. Розповідаємо про ситуацію в регіоні.

Щонайменше шість населених пунктів Донеччини були під вогнем

За даними поліції, під вогнем 12 листопада перебували міста Дружківка, Краматорськ та Слов’янськ, селища Біленьке й Олександрівка, а також село Михайлівка.

Краматорськ росіяни обстріляли 10 разів, з яких чотири — авіабомбами. За уточненими даними, загинули три людини, поранені ще шестеро. Пошкоджені 16 багатоквартирних і один приватний будинки, автомобіль.

У Біленькому загинула одна людина, поранена ще одна.

У Михайлівці російські війська пошкодили приватний будинок, храм, заклад освіти, їдальню, будинок дозвілля, три об’єкти інфраструктури та пам’ятник братської могили.

Загалом за добу поліція фіксувала руйнування ще 29 цивільних об’єктів, з них 18 — житлові будинки.

Начальник ДонОВА Філашкін додатково уточнив, що влучання за добу були по Білозерському та Сергіївці Андріївської громади.

Росіяни провели 31 атаку на напрямках фронту Донецької області

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку українські захисники відбили чотири атаки російських військових поблизу Надії, Новосергіївки та Кремінної.

поблизу Ямполя російські військові провели дві атаки на Слов’янському напрямку ;

на Краматорському напрямку українські військові відбили одну атаку загарбників у районі Іжевки;

13 атак російських військових фіксували на Костянтинівському напрямку . Окупанти штурмували позиції поблизу Костянтинівки, Олексієво-Дружківки, Розкішного, Миколайпілля та Русиного Яру;

на Покровському напрямку українські захисники зупинили 11 атак. Російські сили атакували поблизу Сергіївки та Молодецького, а також у напрямках Добропілля, Вільного та Новогришиного.

Нагадаємо, в Офісі президента відреагували на пропозицію лідера Росії Володимира Путіна провести гуманітарну місію в Костянтинівці, базуючись на досвіді проведення операції в Олешках Херсонської області. Там припускають, що окупанти можуть використати цю ініціативу для введення військових до міста.