 Де лінія фронту на Донеччині 13 листопада 2026 року: зведення від ОВА, поліції та ЗСУ
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У Краматорській громаді загинули четверо цивільних, поранені ще семеро: як минуло 12 листопада на Донеччині (ЗВЕДЕННЯ)

В'ячеслав Попович
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Поліція за добу зафіксувала ще 1 502 удари російської армії по підконтрольній частині Донецької області. Атаки припали по лінії фронту та житлових кварталах регіону — серед цивільних вкотре не обійшлося без загиблих та поранених. Цього разу всі вони були в Краматорську та Біленькому. Розповідаємо про ситуацію в регіоні.

Щонайменше шість населених пунктів Донеччини були під вогнем

За даними поліції, під вогнем 12 листопада перебували міста Дружківка, Краматорськ та Слов’янськ, селища Біленьке й Олександрівка, а також село Михайлівка.

Краматорськ росіяни обстріляли 10 разів, з яких чотири — авіабомбами. За уточненими даними, загинули три людини, поранені ще шестеро. Пошкоджені 16 багатоквартирних і один приватний будинки, автомобіль.

У Біленькому загинула одна людина, поранена ще одна.

У Михайлівці російські війська пошкодили приватний будинок, храм, заклад освіти, їдальню, будинок дозвілля, три об’єкти інфраструктури та пам’ятник братської могили.

Загалом за добу поліція фіксувала руйнування ще 29 цивільних об’єктів, з них 18 — житлові будинки.

Начальник ДонОВА Філашкін додатково уточнив, що влучання за добу були по Білозерському та Сергіївці Андріївської громади.

Наслідки російських ударів по Донеччині за 12 листопада 2026 року в цифрах. Інфографіка Вільного Радіо
Четверо загиблих і семеро поранених через обстріли Краматорської громади 12 листопада
Наслідки атак по Донецькій області за 12 листопада 2026 року. Фото: поліція Донеччини
Російська армія атакувала Краматорськ авіабомбами 12 листопада, є загиблі та поранені
Наслідки атак по Донецькій області за 12 листопада 2026 року. Фото: поліція Донеччини
Наслідки обстрілу Краматорська 12 листопада 2026 року, пошкоджені житлові будинки
Наслідки атак по Донецькій області за 12 листопада 2026 року. Фото: поліція Донеччини
У Біленькому Краматорської громади через російський обстріл загинула людина, ще одна поранена
Наслідки атак по Донецькій області за 12 листопада 2026 року. Фото: поліція Донеччини

Росіяни провели 31 атаку на напрямках фронту Донецької області

  • згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку українські захисники відбили чотири атаки російських військових поблизу Надії, Новосергіївки та Кремінної.
  • поблизу Ямполя російські військові провели дві атаки на Слов’янському напрямку;
  • на Краматорському напрямку українські військові відбили одну атаку загарбників у районі Іжевки;
  • 13 атак російських військових фіксували на Костянтинівському напрямку. Окупанти штурмували позиції поблизу Костянтинівки, Олексієво-Дружківки, Розкішного, Миколайпілля та Русиного Яру;
  • на Покровському напрямку українські захисники зупинили 11 атак. Російські сили атакували поблизу Сергіївки та Молодецького, а також у напрямках Добропілля, Вільного та Новогришиного.

Нагадаємо, в Офісі президента відреагували на пропозицію лідера Росії Володимира Путіна провести гуманітарну місію в Костянтинівці, базуючись на досвіді проведення операції в Олешках Херсонської області. Там припускають, що окупанти можуть використати цю ініціативу для введення військових до міста.

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