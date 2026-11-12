В Офісі президента відреагували на пропозицію Путіна провести гуманітарну місію в Костянтинівці: що кажуть

Костянтинівка восени 2026-го. Ілюстративне фото: 24 ОМБр

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В Офісі президента відреагували на пропозицію лідера Росії Володимира Путіна провести гуманітарну місію в Костянтинівці, базуючись на досвіді проведення операції в Олешках Херсонської області. Там припускають, що окупанти можуть використати цю ініціативу для введення військових до міста.

Про це пише hromadske з посиланням на слова радника президента України Дмитро Литвин.

“З огляду на те, що в Олешки вони завели техніку й ротували військових під прикриттям гуманітарної операції, то ясно, що вони хочуть у Костянтинівці. Але треба з’ясувати всі деталі”, — сказав Литвин.

Зазначимо, що очільник країни-агресорки Володимир Путін запропонував провести гуманітарну місію в охопленій боями Костянтинівці після завершення тристоронніх перемовин в ОАЕ. За задумом, така ініціатива базуватиметься на досвіді проведення операції в Олешках. Начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін напередодні заявив, що російські загарбники використовували час припинення вогню там для ротацій та облаштування позицій.

Так, за словами посадовця, росіяни змогли повернутись на ділянки фронту, звідки їх вибивали цілий рік.

Водночас обставини проведення гуманітарної місії в Олешках та Костянтинівці мають відмінність: перше місто є окупованим з 2022 року, однак у другому на листопад тривають бойові дії, хоч Володимир Путін і стверджує, що воно окуповане ще з липня.

Інша відмінність: Олешки від підконтрольної території відділяє річка Дніпро, яка заважає просуванню загарбників на правобережжя Херсонщини. Між Костянтинівкою та іншими містами підконтрольної Донеччини такої природної перепони немає.

За оцінками місцевої влади, у Костянтинівській громаді на першу половину листопада залишаються 340 цивільних мешканців, — про це журналісти Вільного Радіо дізналися на брифінгу начальника відділу оперативно-чергової служби ДонОВА Дмитра Петліна. Втім, посадовець уточнив, що це число враховує і людей, які залишаються на окупованій частині громади.

Нагадаємо, ставленик Кремля у так званій “ДНР” Денис Пушилін стверджує, що з Костянтинівської громади на підконтрольні Росії території вивезли 1,2 тисячі цивільних, серед них є й діти.