У Краматорському і Слов’янську тимчасово відключать газ: де і коли не буде

Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Підтримайте Вільне Радіо
22 та 24 червня у Краматорську та Слов’янську відключатимуть газ. Причина — профілактичні роботи.
Про це повідомили у Донецькоблгазі.
Ремонтно-профілактичні роботи газовики проводитимуть на об’єктах газорозподільної системи наступного тижня у Краматорську та Слов’янську.
У зв’язку з цим тимчасово відключать газ за такими адресами:
Газопостачання відновлять після закінчення робіт.
Нагадаємо, у Краматорську тимчасово змінили маршрути громадського транспорту через безпекову ситуацію.