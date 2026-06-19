У Краматорському і Слов’янську тимчасово відключать газ: де і коли не буде

Газ. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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22 та 24 червня у Краматорську та Слов’янську відключатимуть газ. Причина — профілактичні роботи.

Про це повідомили у Донецькоблгазі.

Ремонтно-профілактичні роботи газовики проводитимуть на об’єктах газорозподільної системи наступного тижня у Краматорську та Слов’янську.

У зв’язку з цим тимчасово відключать газ за такими адресами:

Краматорськ, вул. Об’їзна, будинки, 20, 22 та 30 — 22 червня 2026 року;

Краматорськ, вул. Об’їзна, будинки, 18, 26 та 28 — 24 червня 2026 року;

Слов’янськ, вул. Вільна, буд. 4 — 22 червня 2026 року;

Слов’янськ, вул. Вільна, буд. 6 — 24 червня 2026 року.

Газопостачання відновлять після закінчення робіт.

Нагадаємо, у Краматорську тимчасово змінили маршрути громадського транспорту через безпекову ситуацію.