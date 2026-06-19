Ілюстративне фото: “КП КТТУ. Краматорський міський комунальний тролейбус та автобус”

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Після російського обстрілу, який відбувся вдень 19 червня, у Краматорську тимчасово змінили схеми руху частини тролейбусних і автобусних маршрутів. Жителів міста закликають утриматися від необов’язкових пересувань, а також у разі повітряної тривоги негайно прямувати до найближчого укриття. Розповідаємо, що змінилося у русі транспорту.

Про оновлення маршрутів повідомили у пресслужбі Краматорської міської військової адміністрації.

Так, маршрути №2, №2 (тролейбус) і №33Б (тролейбус) курсують в обох напрямках через вул. Паркову, вул. Ювілейну, вул. Н. Курченко та бульвар Краматорський.

Маршрути №14 і №14А рухаються за схемою: вул. В. Стуса — вул. Паркова — вул. Ювілейна — вул. Н. Курченко — бульвар Краматорський.

Маршрути №10 і №21 в обох напрямках їдуть через вул. Паркову, вул. М. Приймаченко та вул. Дружби.

Тролейбус №7А, автобуси №18 і №32 курсують за схемою: вул. Ювілейна — вул. Паркова — вул. М. Приймаченко — вул. Дружби.

Автобус №5Б розвертається на зупинці “вул. Паркова (Три ларька)”.

Нагадаємо, армія країни-агресорки вдень 19 червня завдала удару по прифронтовому Краматорську. За попередніми даними, внаслідок атаки обірвалося життя однієї людини, поранень зазнали ще троє мешканців.