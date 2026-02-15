У Краматорському районі підтопило будинки через відлигу та дощі. Фото: ДСНС Донеччини

Через потепління, танення снігу та опади у громадах Краматорського району підтопило житлові будинки. Рятувальники вже відкачали сотні кубометрів води та продовжують допомагати мешканцям.

Про це повідомляють у Головному управлінні ДСНС Донеччини.

477 кубометрів води відкачали рятувальники з підтоплених територій у Краматорському районі. Допомогу надали мешканцям 23 приватних домогосподарств і чотирьох житлових будинків.

14 лютого підрозділи ДСНС працювали у Краматорській, Олександрівській та Черкаській громадах, де через відлигу, опади та підвищення температури вода зайшла на подвір’я і в оселі місцевих жителів.

У Краматорському районі підтопило будинки через відлигу та дощі. Фото: ДСНС Донеччини

Надзвичайники попереджають, що ризик підтоплень у регіоні зберігається. Жителів просять перевіряти водовідведення біля будинків, прочищати стоки та звертатися по допомогу, якщо вода починає загрожувати житлу.

