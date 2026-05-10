Житель Краматорська, квітень 2026 року. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Станом на квітень 2026 року у Краматорському районі проживали 161,9 тисячі людей — це приблизно на чверть менше, ніж торік. Протягом року чисельність населення скоротилася приблизно на 48 тисяч. Розповідаємо, скільки жителів району — переселенці.

Дані про кількість населення журналісти Вільного Радіо дізналися з “Підсумків виконання завдань і заходів Програми економічного і соціального розвитку Краматорського району Донецької області за I квартал 2026 року”.

“Спостерігається подальше скорочення населення, що зумовлено міграційними процесами та безпековою ситуацією”, — зазначають посадовці.

Торік, як ідеться у звіті, в районі проживали близько 210 тисяч людей.

У документі також зазначається, що станом на квітень 2026 року в районі зареєстровані 29 063 переселенці, які перебралися сюди з небезпечніших територій. Це на 17% менше, ніж у 2025 році. Тоді в районі проживали близько 35 тисяч переселенців.

Нагадаємо, станом на жовтень 2025 року на підконтрольній частині Донецької області жили 200 500 людей, більшість — у Краматорській та Слов’янській громадах.