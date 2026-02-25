У Краматорському районі врятували жінку, яка впала в 10-метровий колодязь

Рятувальна операція жінки з колодязі у селі Самійлівка Новодонецької громади, 24 лютого 2026 року. Фото: ДСНС Донеччини

Надзвичайники врятували жінку з 10-метрового колодязя у Краматорському районі.

Про це розповіли на сторінці ДСНС Донеччини.

Там кажуть, що вчора о 15:31 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення щодо жінки, яка впала в сухий колодязь біля свого будинку. Це сталося в селі Самійлівка Новодонецької громади.

Так, глибина криниці сягала 10 метрів, тож фахівцям довелося використати рятувальну косинку та пожежні рукава. Жительку вдалося оперативно витягнути, її передали працівникам швидкої медичної допомоги.

“Завдяки злагодженим і професійним діям рятувальників вдалося запобігти можливим трагічним наслідкам”, — зазначили у ДСНС.

