У Краматорському районі врятували жінку, яка впала в 10-метровий колодязь (деталі)

Богдан Комаровський
Надзвичайники врятували жінку з 10-метрового колодязя у Краматорському районі.

Про це розповіли на сторінці ДСНС Донеччини.

Там кажуть, що вчора о 15:31 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення щодо жінки, яка впала в сухий колодязь біля свого будинку. Це сталося в селі Самійлівка Новодонецької громади.

Так, глибина криниці сягала 10 метрів, тож фахівцям довелося використати рятувальну косинку та пожежні рукава. Жительку вдалося оперативно витягнути, її передали працівникам швидкої медичної допомоги.

У Краматорському районі врятували жінку, яка впала в 10-метровий колодязь
Рятувальна операція жінки з колодязі у селі Самійлівка Новодонецької громади, 24 лютого 2026 року. Фото: ДСНС Донеччини

“Завдяки злагодженим і професійним діям рятувальників вдалося запобігти можливим трагічним наслідкам”, — зазначили у ДСНС.

Нагадаємо, журналісти Вільного Радіо зібрали дані від громад про графіки подачі води у Краматорському районі, кількість аварій та виконані ремонти — і показуємо, який вигляд має водна карта району.

 

