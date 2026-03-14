У Краматорську 14 березня до 16:00 не буде води за чотирма вулицями (адреси)

У Краматорську 14 березня до 16:00 не буде води за чотирма вулицями.

14 березня 2026 року перекрили воду для деяких будинків на вулицях Хортицька, Бикова, Хрустальна та Біленьківська. Причина — ремонтні роботи у школі №10. Розповідаємо, про які адреси йдеться.

Про зупинення водопостачання повідомляє Краматорський контакт Центр.

Воду обіцяють відновити після 16:00 за адресами:

вулиця Хортицька, будинки №32, 34, 36, 38, 40, 40-А;

вулиця Бикова, будинки №2, 4, 6, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23;

вулиця Хрустальна, будинки №2, 4, 6, 8, 10;

вулиця Біленьківська, будинки №109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127.

Нагадаємо, 13 березня 2026 року під час обстрілу Миколаївки пошкоджень зазнали лінії електропередач. Через це без світла залишилися понад 3 тисячі жителів.