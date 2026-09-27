 У Краматорську 27 вересня планують два знеструмлення всього міста: час
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У Краматорську 27 вересня двічі знеструмлюватимуть місто: коли саме

Олена Русінова
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У неділю, 27 вересня, у Краматорську планують двічі вимикати електропостачання. Знеструмлення очікуються у проміжку з 11:00 до 13:00.

Про це повідомили у “Краматорських РЕМ”.

За інформацією енергетиків, у неділю, 27 вересня, все місто Краматорськ планують знеструмити двічі. 

Точний час та тривалість кожного з відключень у повідомленні не уточнюють. Але зазначають, що світла не буде у проміжку з 11:00 до 13:00. 

Також за окремими адресами у Краматорську з 7-ої ранку відсутнє електропостачання за окремими адресами через аварії. 

Нагадаємо, що 26 вересня тимчасово не було світла у селищах Новий Світ і Артемівське через ремонтні роботи.

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