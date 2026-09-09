У Краматорську 9 вересня дві амбулаторії не прийматимуть пацієнтів: куди звертатися

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Амбулаторії №1 та №2 Центру первинної медико-санітарної допомоги міста Краматорська у середу, 9 вересня, не приймають пацієнтів. Їх закликали звертатися телефоном до кол-центру, аби отримати скерування до лікарів.
Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.
Згадані амбулаторії розташовані за адресою: вул. Дніпровська, 17. Призупинення роботи стосується тільки доби 9 вересня, уточнює місцева влада.
До кол-центру можна звернутися за номерами:
Нагадаємо, екіпаж “Білий Янгол” вивіз із Краматорського району ще 13 людей, серед них родина з двома дітьми та маломобільні мешканці. Під час одного з рейсів екіпаж атакував російський дрон.