У Краматорську 9 вересня дві амбулаторії не прийматимуть пацієнтів: куди звертатися

Будівля амбулаторій №1-2 ЦПМСД м. Краматорська. Фото з офіційного сайту закладу охорони здоров'я

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Амбулаторії №1 та №2 Центру первинної медико-санітарної допомоги міста Краматорська у середу, 9 вересня, не приймають пацієнтів. Їх закликали звертатися телефоном до кол-центру, аби отримати скерування до лікарів.

Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.

Згадані амбулаторії розташовані за адресою: вул. Дніпровська, 17. Призупинення роботи стосується тільки доби 9 вересня, уточнює місцева влада.

До кол-центру можна звернутися за номерами:

050 357 07 05

095 274 18 02

42 00 98

050 458 33 75

Нагадаємо, екіпаж “Білий Янгол” вивіз із Краматорського району ще 13 людей, серед них родина з двома дітьми та маломобільні мешканці. Під час одного з рейсів екіпаж атакував російський дрон.