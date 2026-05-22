У Краматорську автобуси тимчасово змінили маршрути

Тимчасово автобуси маршрутів №7 та №7А їхатимуть до вулиці Гая.
Про зміни в роботі автобусного маршруту повідомили у Краматорській міськраді.
“КП “КТТУ” інформує, що тимчасово змінено схему руху маршрутів №7А (автобус) та №7. Автобуси розвертаються на зупинці “вул. Гая” (Три магазини, с. Малотаранівка)”, — йдеться у повідомлені.
Автобус №7А працює на маршруті між Малотаранівкою та мікрорайоном “Лазурний”. А №7 йде з Малотаранівки до вулиці Островського.
Причини змін та терміни відновлення не уточнили.
Нагадаємо, через ремонтно-профілактичні роботи у Краматорську та Слов’янську 25 й 27 травня у частині будинків зникне газ.