У Краматорську автобуси тимчасово змінили маршрути

Автобус у Краматорську, фото: Східний проєкт

Тимчасово автобуси маршрутів №7 та №7А їхатимуть до вулиці Гая.





Про зміни в роботі автобусного маршруту повідомили у Краматорській міськраді.

“КП “КТТУ” інформує, що тимчасово змінено схему руху маршрутів №7А (автобус) та №7. Автобуси розвертаються на зупинці “вул. Гая” (Три магазини, с. Малотаранівка)”, — йдеться у повідомлені.

Автобус №7А працює на маршруті між Малотаранівкою та мікрорайоном “Лазурний”. А №7 йде з Малотаранівки до вулиці Островського.

Причини змін та терміни відновлення не уточнили.

Нагадаємо, через ремонтно-профілактичні роботи у Краматорську та Слов’янську 25 й 27 травня у частині будинків зникне газ.