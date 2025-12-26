Ілюстративне фото: Pexels

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

У Краматорську кілька районів тимчасово залишаються без електропостачання через ремонтні роботи. Орієнтовний час повернення світла — до 16:00.

Про це повідомляють Краматорські районні електричні мережі.

Без електроенергії залишилися Соцмісто, мікрорайон Лазурний та селище Біленьке.

У Краматорських РЕМ зазначили, що додатково інформуватимуть мешканців про хід робіт та відновлення електропостачання. Знеструмлення стосується лише зазначених районів Краматорська та прилеглих територій.

Раніше ми розповідали, що зранку 26 грудня 2025 року у Дружківці зникло електропостачання. Причиною стало аварійне відключення. Це вже другий день поспіль, коли в місті відключають світло. Відновити електрику обіцяють після усунення наслідків аварії.